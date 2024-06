Blinken visita o Médio Oriente para encorajar o acordo de cessar-fogo em Gaza

De Euronews

O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, visitou o Cairo na segunda-feira, numa altura em que a proposta de acordo de cessar-fogo aprovada pelo Presidente Joe Biden está em suspenso.

O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que o Hamas era o último grupo que precisava de aceitar uma proposta de paz em três fases que envolvia a libertação de reféns e o fim dos combates.

"Se querem um cessar-fogo, pressionem o Hamas a dizer 'sim'", disse aos jornalistas antes de deixar o Cairo numa viagem que o levará a Israel, Jordânia e Qatar.

Blinken comentou que o acordo - que foi proposto ao Hamas há 10 dias - tem apoio internacional, sendo que Israel já aceitou os respetivos termos.

Os seus comentários surgem um dia depois de o Ministério da Saúde de Gaza ter informado que 274 palestinianos - incluindo mulheres e crianças - foram mortos no ataque aéreo e terrestre israelita que resgatou quatro reféns detidos pelo Hamas.

O ministério acrescentou que mais 700 pessoas ficaram feridas durante a operação.

Em reação às notícias vindas de Gaza, o responsável máximo pelos assuntos externos da UE, Josep Borrell, disse no X que a UE "condena esta situação nos termos mais fortes" e que "o banho de sangue deve terminar imediatamente".

Gabinete de Netanyahu afetado por demissões

Os comentários de Blinken surgiram na sequência da demissão de Benny Gantz, um membro centrista do gabinete de guerra de Israel, no domingo.

Gantz acusou Netanyahu de gerir mal o esforço de guerra e de colocar as suas próprias necessidades políticas acima dos países.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão comentou que as recentes demissões de funcionários israelitas do gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu eram um sinal do "colapso interno" do Estado.

"As demissões repetidas no gabinete do regime sionista e entre os oficiais militares e de segurança indicam o colapso interno do regime e o seu fracasso em alcançar qualquer um dos seus objectivos designados durante os seus oito meses de ataques", disse Nasser Kanaani.