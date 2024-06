ONU diz que pode haver crimes de guerra na operação que libertou quatro reféns israelitas em Gaza

Porta-voz do gabinete dos direitos humanos da ONU reconhece possibilidade de terem sido cometidos crimes de guerra pelas forças israelitas e pelos grupos armados palestinianos.

O gabinete de direitos humanos das Nações Unidas admite que tenham sido cometidos crimes de guerra pelas forças israelitas e grupos armados palestinianos durante a operação que culminou com a libertação de quatro reféns israelitas na Faixa de Gaza no fim de semana passado.

O porta-voz do gabinete, Jeremy Laurence, manifestou preocupação com possíveis violações dos princípios da proporcionalidade, distinção e precaução das forças israelitas no sábado, na operações no campo de refugiados urbano de Nuseirat.

Segundo a AP, o responsável assinalou ainda que os grupos armados palestinianos que estão a deter reféns em áreas densamente povoadas estão igualmente a colocar em "risco acrescido" as vidas dos reféns e dos civis.

Fontes do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, garantem que morreram pelo menos 274 palestinianos na operação do passado fim de semana, incluindo dezenas de mulheres e crianças.

Notícia em atualização