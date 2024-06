Singapore Airlines oferece indemnização aos passageiros de voo que sofreu turbulência

De Euronews

A Singapore Airlines confirmou que ofereceu uma indemnização aos passageiros de um voo que sofreu uma turbulência extrema. Um passageiro morreu e dezenas de outros ficaram feridos.

O Boeing 777, que transportava 211 passageiros e 18 tripulantes de Londres para Singapura, sofreu uma súbita turbulência, a 20 de maio. O avião teve de ser desviado para Banguecoque,na Tailândia.

Um britânico de 73 anos morreu de um presumível ataque cardíaco e dezenas de pessoas foram hospitalizadas, incluindo pessoas com lesões na coluna vertebral, no cérebro, ossos ou órgãos.

Em comunicado, a Singapore Airlines informou que ofereceu 10.000 dólares de indemnização (cerca de 9.315 euros) aos passageiros com ferimentos ligeiros. “Para aqueles que sofreram ferimentos mais graves devido ao incidente, convidámo-los a discutir uma oferta de indemnização que corresponda a cada uma das suas circunstâncias específicas, quando se sentirem bem e prontos para o fazer”.

A companhia aérea declarou, ainda, que procederá ao reembolso integral do bilhete de avião a todos os passageiros do voo, incluindo os que não sofreram ferimentos. Todos os passageiros receberão igualmente uma indemnização por atraso, em conformidade com a regulamentação da UE ou do Reino Unido.

Para além dos cerca de 688 euros para as necessidades imediatas dos passageiros, a Singaoura Airlines, cobriu as despesas médicas dos passageiros feridos e providenciou o transporte de familiares para Banguecoque, quando solicitado.

Investigações sobre causa do acidente

Segundo uma investigação preliminar do Ministério dos Transportes de Singapura, o avião sofreu grandes oscilações de força gravitacional em menos de cinco segundos, o que terá provocado ferimentos nas pessoas que não tinham o cinto de segurança apertado. O avião caiu 54 metrosem menos de um segundo, o que “provavelmente fez com que os ocupantes sem cinto ficassem suspensos no ar” antes de caírem novamente.

As autoridades acreditam que a turbulência ocorreu quando as refeições estavam a ser servidas e muitas pessoas não estavam a usar cintos de segurança. Os passageiros descreveram o “terror absoluto” do avião a abanar, objetos soltos a voar e pessoas feridas paralisadas no chão.

As causas exatas da turbulência ainda não são claras.