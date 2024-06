Milhares de muçulmanos iniciam a peregrinação oficial a Meca esta sexta-feira

De Euronews

O Hajj é a peregrinação islâmica anual a Meca, na Arábia Saudita, que todos os muçulmanos devem fazer pelo menos uma vez na vida.

PUBLICIDADE

A peregrinação a Meca, que todos os muçulmanos devem fazer pelo menos uma vez na vida se tiverem capacidades físicas e financeiras para tal, começa esta sexta-feira, na Arábia Saudita.

Esta peregrinação, conhecida como Hajj, é um dos cinco pilares do Islão e uma das maiores reuniões religiosas do mundo. No entanto, o número elevado de peregrinos que se deslocam até à Arábia Saudita para participarem no evento faz com que este seja um dos grandes negócios do país.

Os hotéis e restaurantes à volta da Grande Mesquita estão constantemente cheios e as lojas estão abertas 24 horas por dia. “O movimento comercial é excelente, os peregrinos estão a comprar presentes da Meca sagrada, uma das partes mais puras da terra, estão a comprar por causa da bênção”, disse Bandar Ghoweiry, proprietário de uma loja, citado pela AP.

Na terça-feira, mais de um milhão de peregrinos chegaram ao país, prontos para participarem na Hajj. Espera-se que este ano a peregrinação traga entre 10 e 15 milhões de dólares para o país.

Para muitos muçulmanos, o Hajj é a única grande viagem que fazem na vida. Alguns passam anos a poupar dinheiro e a esperar por uma autorização para embarcarem na viagem, o que geralmente só acontece quando chegam aos 50 ou 60 anos, depois de já terem criado os seus filhos.

Os rituais durante o Hajj comemoram em grande parte os relatos do Alcorão sobre o Profeta Ibrahim, o seu filho Profeta Ismail e a mãe de Ismail, Hajar, ou Abraão e Ismael, como são designados na Bíblia.