Freddie Belleris permanece na prisão até outubro

O presidente eleito da câmara de Himara e deputado europeu do Partido da Nova Democracia permanecerá na prisão até outubro, de acordo com uma decisão de um tribunal albanês.

Foi igualmente decidido manter a sentença do colaborador próximo de Fredi Beleri, Pantelis Kokavasis, condenado a três anos de prisão,mas a pena foi alterada para prisão domiciliária devido a problemas de saúde.

A questão que se coloca é se Fredi Belleris, detido desde 12 de maio de 2023, será autorizado a deslocar-se a Bruxelas para a primeira sessão de julho do Parlamento Europeu, do qual é membro eleito.

A primeira reação de Fredi Beleri

"A decisão do Tribunal de Recurso era esperada, uma vez que o plano de golpe de Estado contra mim foi planeado a cada passo pelo próprio primeiro-ministro albanês", afirma em comunicado o deputado eleito do ND, Fredi Beleri.

"Uma coisa, porém, é certa: a farsa da justiça, com uma testemunha de acusação que confessou ter sido paga pela polícia albanesa para perjurar, um juiz proibido de entrar na Grécia devido a documentos falsos e um presidente do Tribunal de Recurso nomeado e não chamado, não acaba aqui. Já dei início aos procedimentos de recurso para o Tribunal de Justiça Europeu em Estrasburgo e estou certo de que aí será feita a justiça que não foi feita pelo regime de Rama", acrescentou.

Além disso, depois de sublinhar que, com a sua condenação, "Edi Rama atingiu o seu objetivo de não tomar posse como presidente eleito da Câmara de Himara, para poder implementar os seus planos e expropriar as propriedades dos gregos da região", sublinha: "Mas, infelizmente para ele e felizmente para os gregos do Épiro do Norte, a minha presença no Parlamento Europeu - graças à determinação de Kyriakos Mitsotakis e ao apoio do povo grego - garante que a luta pela democracia e pelo Estado de direito vai continuar. Aqueles que tinham a ilusão de que Rama se comportaria como um dirigente de um país que quer entrar para a família europeia e não como mais um dirigente autoritário, enganaram-se.

"No que me diz respeito, a minha posição é clara. Tal como não me dobrei nos últimos 14 meses, não me vou dobrar agora, nos 3-4 meses que faltam. A partir de agora, o problema será de Edi Rama e não meu. No final, a luz vence sempre a escuridão", conclui a sua declaração.

A linha da defesa

Na sessão anterior, o advogado de defesa de Fredi Beleri desconstruiu toda a acusação, afirmando que esta se baseava em provas criadas a partir de algumas testemunhas que pareciam estar em Himara e Vlora ao mesmo tempo, com algumas testemunhas de acusação que foram subornadas.

Segundo o site himara.gr, foi anunciado que o pedido de substituição do presidente do tribunal não foi aceite. O pedido específico do advogado de Beleri estava relacionado com o envolvimento da Presidente do Tribunal de Recurso, Daniela Shirka, numa fase anterior do processo, em que esta se recusou a conceder autorização para prestar juramento. Ao mesmo tempo, ela foi nomeada pelo tribunal e é habitual que os membros da presidência sejam escolhidos por sorteio.

À saída da sala de audiências, a Embaixadora da Grécia em Tirana, Konstantina Kamitsi, fez declarações aos meios de comunicação social.

"Infelizmente, muitos aspetos deste caso levantam questões sobre a objetividade do processo, a presunção de inocência, a prisão prolongada do Sr. Beleri, a sentença desproporcionada e a não aceitação do pedido de juramento.

Apesar da vontade da população de Himara, expressa através do processo eleitoral de 14 de maio de 2023, o município continua a ser gerido por indivíduos que não foram eleitos pelos eleitores.

O respeito pelo Estado de direito, o respeito pelos processos democráticos e a proteção dos direitos das minorias, que são princípios fundamentais da UE, continuam a ser prioridades para a Grécia.

O senhor deputado Belleris é agora um membro oficialmente eleito do Parlamento Europeu.É um requisito do Estado de direito que os deputados eleitos possam comparecer pessoalmente em todos os procedimentos do Parlamento Europeu, a começar pela sessão plenária do próximo mês de julho", afirmou Kamitsi.