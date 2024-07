Dezenas de feridos em descarrilamento de comboio na Rússia

De Euronews

Comboio com 800 passageiros a bordo colidiu com camião e oito carruagens descarrilaram.

Dezenas de pessoa ficaram feridas esta segunda-feira no descarrilamento de um comboio na região de Volgogrado, no sul da Rússia, avançam as agências de notícias locais.

Segundo a TASS, mais de 20 pessoas ficaram feridas quando o comboio saiu dos carris depois de colidir com um camião. A operadora russa estatal de caminhos de ferro divulgou no Telegram que oito carruagens descarrilaram e que as equipas de emergência foram mobilizadas para o local.

Mais de 800 pessoas estavam a bordo do comboio, que viajava de Kazan, a maior cidade da república russa do Tartaristão, com destino a Adler, na costa russa do Mar Negro.