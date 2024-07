Jogos Olímpicos de Paris: quanto vale mesmo uma medalha de ouro?

A percentagem de ouro nas medalhas olímpicas é insignificante, mas a versão de Paris 2024 contém um pormenor que poderá fazer disparar o seu valor no futuro. Saiba qual!

O prémio mais cobiçado dos Jogos Olímpicos - a medalha de ouro - contém apenas uma porção mínima de ouro.

O objeto pesa 529 gramas das quais apenas seis são de ouro - cerca de 1,3% do peso total da medalha. O resto é prata pura. A parte dourada consiste apenas numa placa colocada sobre o núcleo de prata.

Até aos Jogos de Estocolmo de 1912, as medalhas de ouro eram feitas quase exclusivamente de ouro, contudo, as políticas de poupança de dinheiro após a I Guerra Mundial levaram a que, a partir dos jogos da Antuérpia, em 1920, a quantidade de ouro que compunha as medalhas diminuísse.

A medalha de prata, no entanto, continua a ser inteiramente feita de prata, enquanto a de bronze é uma mistura de cobre, estanho e liga de zinco.

Quanto vale atualmente uma medalha de ouro olímpica?

A Oxford Economics estima que o valor das medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris esteja nos 950 euros.

Esta estimativa está em conformidade com os atuais valores de mercado do ouro de 24 quilates e da prata esterlina por grama.

No entanto, as medalhas de Paris 2024 são embelezadas com pormenores que podem aumentar consideravelmente o seu valor no futuro: um pedaço de ferro da estrutura original da Torre Eiffel, colocado no centro da medalha, com o logótipo de Paris 2024.

Estas peças de metal foram retiradas da icónica torre durante vários projetos de renovação, e modernização, ao longo dos anos e depois preservadas pelas autoridades.

A decisão de associar o prémio olímpico ao símbolo da capital francesa foi tomada por um Comité de atletas, presidido pela lenda do biatlo francês Martin Fourcade.

Paris 2024 trabalhou no projeto com a Chaumet, uma casa francesa de jóias e relógios de luxo com mais de dois séculos de existência e sede em Paris.

Segundo a Oxford Economics, o valor das medalhas de ouro olímpicas aumentará ao longo dos anos, atingindo cerca de 1500 euros em 2032, altura em que a Austrália acolherá os Jogos de verão em Brisbane.