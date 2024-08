A substituição da antiga torre de avaliação de madeira por uma torre maior em alumínio gerou controvérsia e protestos até ao momento em que se chegou a um compromisso.

A quase 16 mil quilómetros de distância do evento principal em Paris, o surf olímpico arrancou esta semana em Teahupo'o, no Taiti, na Polinésia Francesa.

É a segunda edição dos Jogos Olímpicos a integrar provas de surf.

O evento tem sido objeto de controvérsia desde que o local foi anunciado.

De acordo com a população local, as obras de construção que tinham sido propostas pelos organizadores olímpicos constituiam uma ameaça para recifes de coral que protegem a biodiversidade local.

Os residentes do Taiti, os surfistas, os ativistas ambientais e a maior organização de surf do mundo manifestaram-se contra as obras.

No centro da controvérsia está uma torre utilizada pelos juízes das competições profissionais num dos mais famosos picos de surf do mundo.

O projeto de construção de uma nova torre de avaliação gerou polémica

Teahupo'o é uma pequena aldeia de algumas centenas de habitantes na península do Taiti. Parece um local invulgar para a realização de um evento no âmbito dos Jogos Olímpicos de Paris, mas as condições para praticar surf em locais franceses como Hossegor não são muito boas nesta altura do ano.

No entanto, ao largo da costa da ilha da Polinésia Francesa, as ondas estão em alta no final de julho e início de agosto.

Como as ondas de Teahupo'o rebentam ao largo, os juízes olímpicos têm de estar na lagoa.

Há duas décadas que existe uma torre de avaliação em madeira na zona de rebentação, mas os organizadores consideram que já não cumpre as normas de segurança exigidas. Inicialmente, planeavam substituí-la por uma torre de alumínio de três andares com casas de banho, ar condicionado e espaço para 40 pessoas - apenas mais cinco do que a anterior.

Os residentes locais, os surfistas e os ativistas ambientais mostraram-se preocupados com o facto de a construção de uma nova torre de avaliação poder causar danos aos corais imaculados do recife. O recife é em parte o que cria as condições incríveis de Teahupo'o e os surfistas receiam que os danos possam mudar para sempre o carácter das suas ondas.

Um arco-íris duplo perto da torre de avaliação no final da primeira ronda da competição de surf dos Jogos Olímpicos de verão de 2024. Ben Thouard/Pool Photo via AP

Estes frágeis invertebrados marinhos são também o lar de uma grande biodiversidade e, quando danificados, tornam-se significativamente mais vulneráveis às ondas de calor. A ancoragem da torre ou a instalação de tubagens para as casas de banho poderia deixar cicatrizes no recife que levariam anos a recuperar.

Após meses de debate, os ativistas locais, os surfistas e os organizadores olímpicos chegaram finalmente a um compromisso. Mas o acordo não foi alcançado sem grandes obstáculos ao longo do caminho.

Uma cronologia da polémica da torre de Teahupo'o

Setembro de 2023: os organizadores olímpicos anunciam que estão a planear substituir a torre de madeira por uma estrutura de alumínio de três andares, no valor de 5 milhões de dólares (4,6 milhões de euros), que terá ar condicionado, casas de banho e espaço para 40 pessoas. Paris 2024 diz que a construção é necessária para cumprir as normas de segurança.

Pouco tempo depois, grupos locais de proteção ambiental e residentes começaram a realizar protestos pacíficos contra a construção da torre. As campanhas nas redes sociais, lideradas pelo surfista profissional de ondas grandes taitiano Matahi Drollet, começam a ganhar muito apoio no Instagram e no TikTok.

Os defensores da campanha argumentam que, tendo assumido o compromisso de "Desporto para a Natureza", o Comité Olímpico Internacional tem o dever de deixar o recife mais saudável do que estava antes da competição.

Outubro de 2023: É lançada uma petição por residentes e visitantes de Teahupo'o e Māòhi Nui pedindo que o plano original seja abandonado. A petição pede aos organizadores que utilizem a torre de madeira original para a competição olímpica.

A petição recolhe mais de 250 000 assinaturas de todo o mundo, incluindo a de um dos surfistas profissionais mais bem sucedidos de todos os tempos, Kelly Slater.

17 de novembro de 2023: Na sequência destes protestos, os organizadores, incluindo Paris 2024 e o Governo da Polinésia Francesa , decidem construir uma torre mais pequena e mais leve no local. Continuará a necessitar de fundações no recife, embora estas não tenham de ser tão profundas como nos planos anteriores e necessitará de equipamento mais pequeno para a construção.

"O Governo da Polinésia, Paris 2024 e o Haut-Commissariat estudaram todas as opções possíveis para melhorar o projeto nas últimas semanas", afirmam em comunicado.

"Estas opções surgiram à luz das preocupações expressas sobre a instalação de uma nova torre de juízes e as suas fundações para a organização dos eventos de surf dos Jogos Olímpicos e outras competições."

1 de dezembro de 2023: Os residentes do Taiti relatam que uma barcaça utilizada para construir a nova torre olímpica de surf ficou presa no recife, danificando os corais perto do local do concurso. Surgem imagens da Save Teahupo'o Reef - uma coligação de habitantes locais, surfistas e ONG ambientais - que afirmam mostrar os danos causados.

As obras da nova torre são suspensas na sequência dos danos.

7 de dezembro: A ministra francesa dos Desportos, Amelie Oudea-Castera, exclui a possibilidade de transferir as provas olímpicas de surf para fora do Taiti, apesar dos danos causados ao recife.

"Estamos no caminho certo para ter uma nova torre de juízes redimensionada que corresponda aos pedidos feitos pelos habitantes locais", afirma.

19 de dezembro de 2023: A Associação Internacional de Surf (ISA) junta-se aos que se opõem à torre e anuncia que "não apoiará a construção da nova torre de juízes de alumínio em Teahupo'o".

Num comunicado, a ISA afirma que propôs anteriormente soluções mais amigas do ambiente, como a construção da torre em terra ou a utilização de câmaras digitais na torre de madeira para transmitir imagens aos juízes.

Estas sugestões foram rejeitadas pelos organizadores, que afirmaram que os juízes não teriam visibilidade suficiente a partir de terra e que filmar a partir de barcos tornaria "impossível observar corretamente a competição".

Os organizadores afirmam que vão avançar com a construção da torre mais pequena e mais leve, apesar das objecções da ISA, alegando que o plano tem apoio local.

Janeiro de 2024: os organizadores de Paris 2024 começam a realizar reuniões públicas mensais onde as associações, os residentes e as partes interessadas podem expor as suas preocupações. Os representantes das associações são também convidados a assistir a cada fase da instalação da torre.

O líder do governo da Polinésia, Moetai Brotherson, diz à agência noticiosa AFP que está "totalmente satisfeito" com a forma como os trabalhos de construção estão a ser realizados, depois de ter sido "muito exigente" com os construtores para que não se partisse mais nenhum coral.

Joan Duru, de França, surfa uma onda durante a terceira ronda da competição de surf dos Jogos Olímpicos de verão de 2024. AP Photo/Gregory Bull

Abril de 2024: Os organizadores revelam uma torre desmontável de última geração com espaço para 25 a 30 pessoas. Pode ser desmontada quando não houver eventos de surf.

Annick Paofai, presidente da Associação para a Defesa de Fenua 'aihere, que inicialmente se opôs ao projeto, afirma que "a controvérsia está completamente ultrapassada". Alguns continuam a rejeitar a ideia de construir algo novo, enquanto outros estão satisfeitos por não terem sido levados por diante planos mais prejudiciais.

Um evento da World Surf League serve de ensaio geral antes do início das eliminatórias olímpicas a 27 de julho.