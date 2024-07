De Jimmy Golen com AP

Em imagens: O "ex-libris" de Paris é o cenário deslumbrante do recinto de voleibol de praia.

A maior estrela do voleibol de praia nos Jogos Olímpicos de Paris não sabe fazer assistências, ataques, nem outras técnicas características deste desporto - mas é muito bonita.

A mundialmente famosa Torre Eiffel de Paris tem vindo a roubar o espetáculo, com os fãs e os jogadores a fazerem "oh lala" sempre que se deparam com o cenário incomparável que faz do estádio de vólei de praia instalado no Champ de Mars o local icónico dos Jogos Olímpicos.

"Não sei quem escolheu este lugar para colocar o voleibol de praia. Ele também merece uma medalha", diz Cherif Younousse, do Qatar, ele próprio um medalhado olímpico. "Quando estávamos a aquecer no campo lateral, pensámos: 'Uau, estamos debaixo da Torre Eiffel'. Nem sequer nos imaginávamos a jogar voleibol de praia aqui."

Dupla canadiana de vólei de praia celebra vitória face ao Paraguai junto à Torre Eiffel AP Photo/Robert F. Bukaty

A Torre Eiffel tornou-se na discoteca mais badalada de Paris

O monumento icónico a que os habitantes locais chamam La Dame de Fer - a Dama de Ferro - é apenas uma das razões pelas quais o local é um sucesso. Os adeptos acenam com baguetes, dançam o can-can e cantam ao som da música tocada por um DJ, que transforma o estádio de 12.860 lugares na discoteca mais badalada de Paris. Uma série de celebridades, chefes de Estado e membros da realeza já passaram por lá para ver o que se passa.

A canadiana Brandie Wilkerson disse que, mesmo antes do início da competição, já não valia a pena discutir sobre qual o recinto mais emblemático, com a escolha a ir para o cenário do vólei de praia. "Sim, o nosso é melhor", diz com um encolher de ombros. "Não tenho mais nada a dizer."

Embora o voleibol de praia só tenha entrado para o programa olímpico em 1996, rapidamente se tornou num dos desportos mais populares dos Jogos de verão - graças, em parte, sem dúvida, aos jogadores e jogadoras em fato de banho, mas também a uma atmosfera que envolve uma competição rápida com um ambiente de festa na praia.

O recinto de Londres, na Horse Guards Parade, durante os Jogos de 2012, brilhava com a vista para a torre do relógio do Big Ben. Quatro anos mais tarde, o estádio na praia de Copacabana pulsava ao ritmo do samba, rodeado de cariocas a apanhar sol - e a jogar voleibol de praia e futebol - nas areias circundantes. Tóquio colocou o recinto num parque à beira-mar com vista para a Rainbow Bridge.

O calor tem marcado presença nas provas AP Photo/Robert F. Bukaty

Mas Paris, como Paris tende a fazer, superou-os a todos.

Todas as noites, quando o sol se põe por detrás da ponte, o estádio escurece e os adeptos acendem as luzes dos telemóveis, numa espécie de reedição digital da "Noite Estrelada" de Vincent Van Gogh. Às 22 horas, a Torre Eiffel ilumina-se com flashes cintilantes, enquanto os espetadores tentam posicionar-se para a fotografia perfeita, com o campo, os anéis olímpicos e a torre alinhados em fila ao fundo.

"É disto que são feitos os sonhos", disse a americana Kristen Nuss, cuja estreia olímpica começou logo após o espetáculo de luzes. "É uma memória que ficará gravada no meu cérebro para sempre", diz.

Vista da arena de vólei de praia instalada no Champ de Mars AP Photo/Robert F. Bukaty, Pool

Não são apenas os atletas.

A realeza espanhola, jordana e luxemburguesa já esteve na arena, assim como os presidentes da Finlândia, Estónia e Lituânia (e França, mais oui!). O grande jogador de futebol francês Zinedine Zidane passou por lá na manhã seguinte a carregar a tocha na cerimónia de abertura, e a antiga estrela do basquetebol Pau Gasol veio torcer pelos compatriotas espanhóis.

Os cineastas Baz Luhrmann e Judd Apatow e as estrelas de cinema Elizabeth Banks e Leslie Mann visitaram o local. Noutras ocasiões, assemelhava-se a um cenário de filme: Durante um jogo feminino entre a França e a Alemanha, no domingo, a multidão começou a cantar "La Marseillaise", o hino nacional francês, que deixaria a resistência de "Casablanca" orgulhosa.

É uma cena, acima de tudo, muito francesa: Uma mulher vestida de dançarina de can-can com as cores da bandeira de França posa para fotos com qualquer fã que lhe peça. Um pintor ultima os seus óleos nas traseiras da tribuna de imprensa - o único sítio que oferece algumas horas de sombra. O DJ inclui canções de Edith Piaf na lista de reprodução de hip-hop e tecno, e a multidão canta. Homens de boina, com bigodes pintados à Dali, acenam com baguetes para aplaudir a equipa francesa.

A pairar sobre tudo isso está o centenário monumento que dá o nome ao recinto. À procura de um campo de treinos antes do início do jogo, uma voluntária ofereceu indicações: "Vá por ali", disse, "e vire à esquerda da Torre Eiffel".

"Tenho todo o gosto em dizer a todos os outros desportos: 'Sim, temos sem dúvida o melhor local'", disse a australiana Taliqua Clancy, que ganhou uma medalha de prata em Tóquio. "É absolutamente incrível. Sinceramente, não há nada melhor."

Alguns atletas olímpicos repetentes dizem que não é apenas o melhor local em Paris, mas talvez o melhor local de sempre. No mínimo, estabelece um padrão que os organizadores dos futuros Jogos de verão terão dificuldade em ultrapassar.

"Acho que vai ser difícil de superar", disse Nuss, que espera que estes seus primeiros Jogos Olímpicos não sejam os últimos. "Não sei como é que outra pessoa o faria, mas estou disposta a ver", conclui.