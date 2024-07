Conheça os super fãs dos Jogos Olímpicos: "Tenho 5.000 pins guardados em caixas de sapatos"

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, os colecionadores têm o seu próprio espaço de comércio oficial. Para muitos, guardar recordações olímpicas é, por si só, um desporto de medalha de ouro.

"Há 40 anos que negoceio pins e medalhas", diz Robert Prat, do Mónaco, à Euronews Culture.

Aos 87 anos, Prat tem uma "coleção de cerca de 5.000 pins dos Jogos Olímpicos de todo o mundo". O antigo treinador de esgrima planeia dividir o seu tempo entre assistir a eventos desportivos e encontrar-se com outros colecionadores.

No entanto, gerir um tesouro tão grande não é tarefa fácil, requer organização e espaço. "Guardo todos os meus objecos de coleção em caixas de sapatos que estão empilhadas pela minha casa. A minha mulher gostava de comprar sapatos, por isso foi um bom compromisso", diz ele, a rir.

Robert Prat troca os seus pins no local oficial para colecionadores, no Parc des Nations em Paris Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Percorrendo o seu tablet, Prat mostra orgulhosamente os seus pins meticulosamente organizados, alinhados em caixas de sapatos vermelhas. "Só levo para a troca as peças que tenho como duplas. As minhas peças mais importantes ficam em casa, para mim. Trata-se de conhecer pessoas que pensam como eu e admirar as suas coleções", acrescenta.

Paris acolhe o primeiro espaço oficial para colecionadores

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, os colecionadores têm o seu próprio espaço de troca, localizado na "fan zone" do Parc des Nations, no norte de Paris. Aqui, colecionadores de todo o mundo podem unir-se em torno de uma paixão partilhada.

"Os selos costumavam ser o objeto de coleção mais popular, mas agora são mais os pins. No entanto, uma coleção pode ter qualquer coisa, desde que esteja relacionada com os Jogos Olímpicos", diz Stéphane Hattot, presidente da Associação Francesa de Coleccionadores Olímpicos e Desportivos (AFCOS).

A reserva pessoal de Hattot é bastante mais pesada do que um saco de alfinetes - para a transportar, teve mesmo de montar um atrelado. "Sou louco por halterofilismo e trouxe alguns pesos olímpicos para expor aqui. Alguns deles não só pesam mais de 100 kg, como também têm mais de 100 anos".

Memorabilia olímpica desde 1896

A ginasta norte-americana Simone Biles atraiu a atenção dos seus fãs quando trouxe uma série de pins olímpicos dourados com o seu nome para comercializar na capital francesa. Mas este frenesim pelas recordações olímpicas está longe de ser novo. Diz-se que os atletas usaram emblemas de cartão - semelhantes aos pins atuais - durante os primeiros Jogos Olímpicos modernos, realizados em Atenas, em 1896.

"Os objetos que foram criados para os Jogos Olímpicos de 1896 são muito diferentes dos que estão a ser feitos para Paris 2024. Isso é parte do que é tão interessante: construímos as nossas coleções para contar uma história", afirma Catherine Salaün, vice-presidente da Associação Francesa de Colecionadores de Jogos Olímpicos e Desportivos.

Catherine Salaün, “super fã dos Jogos Olímpicos”, troca os seus pins no Parc des Nations em Paris Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Salaün qualifica-se como "uma super fã dos Jogos Olímpicos", tendo estado 14 vezes nos Jogos Olímpicos - incluindo as edições de inverno e de verão. "Paris é a 15.ª!", diz ela com um sorriso radiante.

Uma forma de subsidiar os bilhetes para os Jogos Olímpicos

O custo de ir aos Jogos pode rapidamente atingir os milhares de euros. Por isso, para muitos colecionadores, o comércio pode ser uma forma de ganhar algum dinheiro para subsidiar a viagem.

"Trago pins pelos quais não paguei muito dinheiro. Se os vender ou trocar, isso pode reduzir o custo da minha viagem", explica Scott Reid, um colecionador olímpico do Estado da Geórgia, nos EUA. Tem uma sala inteira dedicada à sua coleção na cave de sua casa.

Muitos colecionadores usam chapéus para exibir os seus pins Estelle Nilsson-Julien/Euronews

Para aqueles que não podem ir ao local oficial, o comércio pode acontecer em qualquer lugar, garante Reid. "Se vires alguém com um saco ou um cordão com pins, isso significa que podes ir ter com ele e falar com ele, talvez trocar alguma coisa".

Embora possa ganhar algum dinheiro, para Reed o que importa, acima de tudo, são "as interações e o encontro com pessoas de todo o mundo - é esse o espírito olímpico".