As impressionantes imagens da atividade vulcânica do Etna

A partir das imagens da rede de videovigilância do INGV-OE, é possível observar a diminuição gradual da fonte de lava.

A erupção do vulcão Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa que continuou parcialmente a sua fase paroxística durante a madrugada e causou perturbações consideráveis devido à queda de material vulcânico nas localidades vizinhas, está a perder intensidade.

Uma atualização do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, Observatório do Etna, indica que "a partir das imagens da rede de videovigilância INGV-OE, é possível observar a diminuição gradual da fonte de lava. Este facto deu origem a uma nuvem eruptiva que, na sua fase mais intensa, atingiu uma altura de cerca de 10 km acima do nível do mar e se dispersou para leste e sudeste. Foi registada a queda de material piroclástico nas localidades de Fleri, Fornazzo, Santa Venerina, Stazzo, Torre Archirafi, San Giovanni La Punta e Aci Castello".

A fase paroxística do Etna

No domingo, 4 de agosto, o Monte Etna passou por uma espetacular fase paroxística, a quinta desde 4 de julho: a cratera Voragine produziu fontes de lava extremamente altas e a emissão de uma nuvem vulcânica com 10 quilómetros de altura.

A dispersão das cinzas foi registada na direção sudeste e espalhou-se por várias povoações, que ficaram novamente cobertas de poeira vulcânica.

Também houve vários inconvenientes para os passageiros do aeroporto de Catania-Fontanarossa, que registaram atrasos nos voos e alguns cancelamentos. Sac, a empresa gestora do aeroporto, informou nas suas páginas sociais que "na sequência da atividade vulcânica, a Unidade de Crise ordenou o encerramento do sector B1 e a redução das chegadas a seis voos por hora. Pede-se aos passageiros que verifiquem o estado do seu voo junto da companhia aérea".

Esta não é a primeira vez que o aeroporto tem de lidar com o "mau humor" do vulcão. Em agosto do verão passado, a atividade lávica da cratera sudeste produziu um manto de cinzas que caiu sobre Catânia e as pistas do aeroporto, causando cancelamentos e atrasos nos voos.