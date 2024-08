Não é seguro nadar: treino da maratona cancelado devido a preocupações com qualidade da água do Sena

De Euronews

O nível de bactérias fecais no Sena era superior às normas aquáticas mundiais de 400 unidades formadoras de colónias de enterococos por 100 milímetros. A prova feminina da maratona aquática está marcada para quinta-feira, enquanto a masculina será disputada na sexta-feira.

PUBLICIDADE

Um teste destinado a permitir aos atletas familiarizarem-se com o percurso da maratona no Sena foi cancelado na terça-feira devido a preocupações com a qualidade do rio de Paris.

A flutuação dos níveis de bactérias tem sido uma preocupação constante durante os Jogos, devido à parte da natação do triatlo e da maratona aquática, ambas agendadas para o rio.

O cancelamento do treino desta terça-feira da maratona aquática ocorre um dia depois da realização da prova de estafetas mistas do triatlo no rio que atravessa o centro da capital francesa.

A maioria das estirpes de E.coli e enterococos são inofensivas e algumas vivem nos intestinos de pessoas e animais saudáveis.

Mas outras são perigosas, e mesmo um bocado de água contaminada pode causar infeções no trato urinário ou nos intestinos. São vários os fatores que determinam se uma pessoa fica doente após a exposição, sendo os principais a idade e o estado geral de saúde.

Quatro triatletas - dos mais de 100 que competiram nas provas individuais masculinas e femininas na semana passada - ficaram doentes nos dias seguintes, embora não seja claro se a água foi a culpada.

Competição de triatlo no Sena AP/David Goldman

Os níveis de enterococos de segunda-feira estavam disponíveis a meio da manhã de terça-feira e, embora mostrassem uma melhoria na qualidade da água do rio, um dos quatro testes ainda estava aquém dos padrões da World Aquatics.

De acordo com as diretrizes da World Aquatics e da World Triathlon, a "boa" qualidade da água pode incluir até 1.000 unidades formadoras de colónias de E. coli por 100 mililitros e até 400 unidades formadoras de colónias de enterococos por 100 mililitros.

Os dados divulgados na terça-feira mostram que uma amostra colhida na segunda-feira cedo em Port du Gros Caillou, que fica no percurso da maratona aquática, mas para além do ponto onde os triatletas deram a volta na segunda-feira, revelou um nível de 436 unidades de enterococos.

Presidente da Câmara de Paris confiante na realização dos eventos

Os organizadores afirmaram que "continuam confiantes" de que as provas da maratona aquática irão decorrer no Sena como planeado, com base numa "previsão meteorológica favorável e numa análise prospetiva".

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, que deu um mergulho muito publicitado no Sena no mês passado para acalmar os receios sobre a qualidade da água antes dos Jogos Olímpicos, fez eco dessa confiança.

"É claro que vamos esperar pelos resultados da qualidade da água, mas o evento vai realizar-se porque houve uma clara melhoria do tempo nos últimos dias", afirmou.

"Por isso, estou muito orgulhosa e feliz e a todos aqueles que querem continuar a dizer que é impossível despoluir um rio, eu digo-lhes: 'Sim, é possível, nós conseguimos'."

Rio Sena passa por baixo da ponte Alexandre III, local das provas de triatlo dos Jogos Olímpicos de verão de 2024, segunda-feira, 29 de julho de 2024, em Paris. AP/David Goldman

Natação no Sena é proibida há mais de 100 anos

Com algumas exceções, a natação no Sena está proibida desde 1923 porque a água é demasiado tóxica.

Paris empreendeu um plano ambicioso, que incluiu 1,4 mil milhões de euros em melhorias das infraestruturas para garantir a realização de alguns eventos de natação no rio.

O plano incluiu a construção de uma bacia gigante para captar o excesso de águas pluviais e evitar que as águas residuais fluam para o rio, a renovação das infraestruturas de esgotos e a modernização das estações de tratamento de águas residuais.

A qualidade da água do Sena está intimamente ligada às condições climatéricas. As chuvas fortes podem fazer com que as águas residuais e o escoamento fluam para o rio, resultando em níveis elevados de bactérias, enquanto as temperaturas quentes e os raios ultravioleta do sol podem matar os germes e baixar os níveis.