O primeiro-ministro Fumio Kushida disse que o Partido Liberal Democrata precisa de um novo rosto para afastar a sombra de um escândalo de corrupção que tem pairado sobre o partido nos últimos meses.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou na quarta-feira, de forma surpreendente, que não se candidatará à próxima votação para a liderança do partido em setembro, abrindo caminho para que o Japão tenha um novo primeiro-ministro.

Kishida foi eleito presidente do Partido Liberal Democrata (LDP) em 2021 e o seu mandato de três anos termina em setembro. Quem vencer a votação do partido suceder-lhe-á como primeiro-ministro, uma vez que o LDP controla ambas as câmaras do parlamento.

Uma nova cara é uma oportunidade para o partido mostrar que está a mudar para melhor, disse Kishida, acrescentando que apoiará o novo líder.

"Precisamos de mostrar claramente um LDP renascido", disse Kishida numa conferência de imprensa na quarta-feira. "Para mostrar um LDP em mudança, o primeiro passo mais óbvio é a minha saída".

Atingido pelo escândalo de corrupção que envolveu o seu partido, Kishida tem sofrido uma diminuição da sua taxa de apoio, que está agora abaixo dos 20%.

A má conduta centra-se em fundos políticos não declarados, obtidos através da venda de bilhetes para eventos do partido. O escândalo envolveu mais de 80 deputados do LDP, na sua maioria pertencentes a uma importante fação do partido, anteriormente liderada pelo antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, que foi assassinado.

O assassínio veio à tona num escândalo sobre os laços profundos e de décadas do LDP com a Igreja da Unificação, pelos quais Kishida também foi criticado.

Restaurar a confiança

Kishida afirmou que, para conseguir políticas que permitam enfrentar situações difíceis dentro e fora do Japão, é crucial recuperar a confiança do público na política. O Presidente do Parlamento apelou aos aspirantes a deputados do partido para que se candidatem à liderança e debatam ativamente as políticas durante a campanha.

"Assim que for decidido um novo líder, espero que todos se unam e formem uma equipa de sonho para alcançar uma política que possa conquistar a compreensão do público", afirmou.

Kishida afirmou que tem vindo a ponderar a sua possível demissão há algum tempo, mas que esperou até poder pôr em prática as suas principais políticas, incluindo uma política energética que apela ao regresso à energia nuclear, um reforço militar drástico para fazer face às ameaças à segurança na região e a melhoria das relações com a Coreia do Sul, bem como reformas políticas.

A especulação sobre os potenciais candidatos recaiu sobre vários deputados seniores do LDP, incluindo o Secretário-Geral do partido, Toshimitsu Motegi, o ministro do Digital, Taro Kono, a ministra da Segurança Económica, Sanae Takaichi, e a ministra dos Negócios Estrangeiros, Yoko Kamikawa.

O vencedor substituirá Kishida como presidente do partido e será apoiado como novo primeiro-ministro numa votação parlamentar pouco depois. A direção do LDP deverá decidir na próxima semana a data das eleições partidárias.

Desde que rebentou o escândalo de corrupção, Kishida demitiu uma série de ministros e outros dos cargos executivos do partido, dissolveu fações do partido que foram criticadas como fonte de política de favorecimento e reforçou a lei de controlo dos fundos políticos. Em janeiro, foram acusadas 10 pessoas - deputados e seus assessores.

Apesar dos esforços de Kishida, o apoio ao seu governo tem vindo a diminuir.

As derrotas nas eleições autárquicas do início do ano minaram a sua influência e os deputados do LDP manifestaram a necessidade de um novo rosto antes das próximas eleições gerais. As grandes derrotas nas eleições parciais para a assembleia metropolitana de Tóquio, em julho, também contribuíram para a pressão.