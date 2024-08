Terramoto de magnitude 7.1 atinge o sul do Japão

De Euronews com AP

O Sul do Japão foi atingido por um forte terramoto de magnitude 7.1. Emitido alerta de tsunami.

Um alerta de tsunami foi emitido na quinta-feira depois de um forte terramoto de magnitude 7.1 ter atingido a costa do sul do Japão.

A Agência Meteorológica do Japão informou que o terramoto se centrou ao largo da costa oriental da principal ilha do sul do Japão, Kyushu, a uma profundidade de cerca de 30 quilómetros.

A Agência emitiu um aviso de tsunami, prevendo ondas até 1 metro ao longo da costa sul de Kyushu e da ilha vizinha de Shikoku. "Foi emitido um alerta de tsunami a partir das 19:00 [10 da manhã em hora portuguesa] do dia 08. Os tsunamis irão ocorrer repetidamente. Não entre no mar nem se aproxime da costa até que o aviso seja levantado", pode ler-se no comunicado.

O terramoto abalou com maior intensidade a cidade de Nichinan e áreas próximas na prefeitura de Miyazaki, na ilha de Kyushu.

A agência informou que foram detetadas ondas de tsunami de até 50 centímetros ao longo de partes da costa sul de Kyushu e da ilha vizinha de Shikoku cerca de meia hora após o terramoto.

Os sismólogos estavam a realizar uma reunião de emergência para analisar se o terramoto tinha afetado o vale de Nankai, a fonte de terramotos devastadores no passado.

Os operadores das centrais nucleares de Kyushu e Shikoku disseram que estavam a verificar se havia danos nas mesmas.

A televisão pública japonesa NHK informou que havia relatos de janelas partidas no aeroporto de Miyazaki, perto do epicentro.

"Três feridos na região de Miyazaki, Agência de Gestão de Incêndios e Catástrofes"

O Japão, situado no interior do "anel de fogo" do Pacífico, é considerado uma das regiões mais sujeitas a terramotos a nível mundial.

O país já foi alvo de cerca de 20% dos sismos globais de magnitude 6,0 ou superior, com os sismómetros a registarem algum tipo de evento a cada cinco minutos, em média. Por essa razão, o Japão já investiu muito para tornar as suas infraestruturas e a sua população resistentes.

O país sofreu um grande terramoto de magnitude 9,0 em março de 2011, seguido de um tsunami devastador, que causou uma destruição generalizada ao longo da costa nordeste, ceifando a vida a cerca de 20 000 pessoas e provocando a fusão nuclear de Fukushima Daiichi.

Mais recentemente, um terramoto de magnitude 7,6 abalou a região centro do Japão a 1 de janeiro de 2024, causando a morte de pelo menos 241 pessoas.

