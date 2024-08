Petroleiro de pavilhão grego incendeia-se e parece estar à deriva no Mar Vermelho

O Sounion tem 150.000 toneladas de crude a bordo e constitui um "perigo para a navegação e para o ambiente", declarou na quinta-feira a missão naval Aspides da UE.

Esta semana, um incêndio deflagrou num petroleiro de bandeira grega e o navio parece estar agora à deriva no Mar Vermelho, informaram as autoridades.

Não ficou imediatamente claro o que aconteceu ao petroleiro Sounion depois de ter sido abandonado pela sua tripulação na quinta-feira e alegadamente ancorado.

Os Houthis não reconheceram imediatamente o incêndio, mas têm estado a levar a cabo uma campanha de meses contra a navegação no Mar Vermelho devido à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Os ataques perturbaram uma rota comercial que, normalmente, é atravessada anualmente por milhões de euros em mercadorias.

O centro militar britânico de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido comunicou os incêndios numa nota dirigida aos marinheiros na sexta-feira à noite.

"O UKMTO recebeu um relatório de que três incêndios foram observados no navio", disse o centro. "O navio parece estar à deriva".

Um oficial da defesa dos Estados Unidos, falando sob condição de anonimato para discutir assuntos de inteligência, disse que as autoridades americanas estavam cientes dos incêndios e continuavam a monitorar a situação.

O navio tinha uma tripulação de 25 filipinos e russos, bem como quatro seguranças privados, que foram levados por um destróier francês para Djibuti, disse na quinta-feira a missão naval Aspides da União Europeia no Mar Vermelho.

O Sounion tem 150.000 toneladas de crude a bordo e representa um "perigo para a navegação e para o ambiente", alertou a missão. "É essencial que todos na área tenham cuidado e se abstenham de quaisquer acções que possam levar a uma deterioração da situação atual".

No final da noite de sexta-feira, os Houthis divulgaram imagens de uma explosão que atingiu o Sounion, com os seus combatentes na água à distância a entoar o slogan do grupo: "Deus é o maior; morte à América; morte a Israel; amaldiçoar os judeus; vitória do Islão".

Uma análise quadro a quadro do vídeo efectuada pela The Associated Press sugere que três explosões simultâneas atingiram o convés do Sounion. Essa assinatura sugere um ataque conduzido por explosivos plantados, em vez de um ataque por míssil ou drone.

Os Houthis atacaram mais de 80 navios com mísseis e drones desde o início da guerra em Gaza, em outubro. Apoderaram-se de um navio que também matou quatro marinheiros. Um dos navios afundados, o Tutor, afundou-se depois de os Houthis terem colocado explosivos a bordo, após a sua tripulação ter abandonado o navio devido a um ataque anterior, reconheceu mais tarde o grupo rebelde.

Outros mísseis e drones foram interceptados por uma coligação liderada pelos EUA no Mar Vermelho ou não conseguiram atingir os seus alvos.

Os rebeldes afirmam que atacam navios ligados a Israel, aos EUA ou ao Reino Unido para forçar o fim da campanha de Israel contra o Hamas em Gaza. No entanto, muitos dos navios atacados têm pouca ou nenhuma ligação com o conflito, incluindo alguns com destino ao Irão.

Enquanto o Irão ameaça retaliar contra Israel por causa do assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, as forças armadas americanas disseram ao grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln para se deslocar mais rapidamente para a zona. Na madrugada de quinta-feira, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos informou que o Lincoln tinha chegado às águas do Médio Oriente, sem entrar em pormenores.

Washington também ordenou que o submarino de mísseis guiados USS Georgia fosse para a região, enquanto o grupo de ataque do porta-aviões USS Theodore Roosevelt estava no Golfo de Omã.

Mais caças F-22 voaram para a região e o USS Wasp, um grande navio de assalto anfíbio que transporta caças F-35, está no Mar Mediterrâneo.

No início de sábado, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA afirmou ter destruído um sistema de mísseis Houthi no Iémen nas últimas 24 horas.