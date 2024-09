De Euronews com AP

Os ambientalistas querem que sejam criadas salvaguardas mais fortes para proteger a biodiversidade da Suíça, mas muitos argumentam que isso é demasiado caro.

PUBLICIDADE

Um referendo que termina no domingo, na Suíça, transformou-se numa votação entre eleitores preocupados com o ambiente, que querem uma melhor proteção da biodiversidade, e aqueles que argumentam que essa proteção é demasiado cara.

A Suíça, conhecida pelos seus lagos cristalinos e picos alpinos majestosos, está entre os países mais ricos do mundo, cuja vida vegetal e animal está sob maior ameaça.

As últimas sondagens sugerem que o entusiasmo inicial diminuiu em relação à proposta que aumentaria o financiamento público para incentivar os agricultores e outros a reservar terras e cursos de água para deixar a paisagem selvagem desenvolver-se. A proposta também aumentaria a área total destinada a espaços verdes intocados pelo desenvolvimento humano.

A competição, que é decidida maioritariamente por votos enviados por correio, seguidos de uma manhã de votação presencial no domingo, ainda parece apertada. Uma sondagem do gfs.bern, publicada a 11 de setembro, mostra que o apoio caiu para 46% no início de setembro, contra 51% numa sondagem anterior, em meados de agosto.

De acordo com as sondagens, o governo federal - o parlamento e o poder executivo - opõe-se ao plano, tal como muitos eleitores rurais e o principal partido de direita do país. Argumentam que é demasiado dispendioso; já se gastam 630 milhões de euros por ano na proteção da biodiversidade; e receiam que o desenvolvimento económico seja afetado.

A sua aprovação custaria, pelo menos, mais 420 milhões de euros aos governos nacionais e locais, segundo as estimativas do Conselho Federal. A iniciativa também proibiria, por exemplo, a construção de novas linhas de caminho de ferro através de prados secos protegidos - mesmo que esses prados sejam retirados e desenvolvidos noutro local, afirma.

"A aprovação da iniciativa sobre a biodiversidade limitaria seriamente a produção (sustentável) de energia e de alimentos, restringiria a utilização das florestas e das zonas rurais para o turismo e tornaria a construção mais cara", defende a campanha pelo "não" no seu sítio Web. "SIM à biodiversidade, mas NÃO à iniciativa da biodiversidade extrema".

Os defensores da iniciativa apontam para a diminuição dos recursos naturais na Suíça e para as ameaças às abelhas, rãs, pássaros, musgos e outros animais selvagens. Eles argumentam que os espaços verdes protegidos são "a principal capital para o turismo" e mais deles apoiariam as economias locais.

"A natureza diversificada garante a pureza do ar, a água potável, a polinização, a fertilidade do solo e o nosso abastecimento alimentar", afirma um comité que apoia a ideia.

"Mas na Suíça, a biodiversidade está a sofrer. Um terço de todas as nossas espécies vegetais e animais estão ameaçadas ou já desapareceram."

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, um grupo de reflexão que conta com 38 países, na sua maioria ricos, como membros, produziu uma análise comparativa das ameaças à vida vegetal e animal. A Suíça está entre os quatro primeiros países com as maiores taxas de espécies ameaçadas em todas as oito categorias de vida selvagem.

A votação faz parte dos últimos referendos suíços, que ocorrem quatro vezes por ano para dar aos eleitores uma palavra direta na formulação de políticas no país de cerca de nove milhões de pessoas.

A única outra questão nacional a ser considerada desta vez é um plano de reforma das pensões apoiado pelo governo, que também mostra um apoio cada vez menor, segundo a pesquisa.