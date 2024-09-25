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A tempestade de Vuhledar: forças russas ameaçam por três lados

Militares ucranianos conduzem um APC em direção às posições da linha da frente perto de Vuhledar, região de Donetsk, Ucrânia, segunda-feira, 1 de maio de 2023.
Militares ucranianos conduzem um APC em direção às posições da linha da frente perto de Vuhledar, região de Donetsk, Ucrânia, segunda-feira, 1 de maio de 2023. Direitos de autor  Libkos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Libkos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
De Sasha Vakulina
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As forças russas chegaram aos arredores de Vuhledar, na região de Donetsk, e podem agora estar a ameaçar a cidade a partir de três lados. Quais poderão ser as consequências, nomeadamente para a ofensiva russa de Pokrovsk?

As forças russas chegaram aos arredores da cidade de Vuhledar, na região de Donetsk, e podem agora estar a ameaçar a cidade a partir de três lados, no meio do que parece ser uma ofensiva intensificada.

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Após repetidos assaltos durante dois anos e meio desde o início da invasão em grande escala, as forças russas obtiveram agora ganhos e provavelmente continuarão a exercer pressão sobre esta parte fortemente defendida da linha de demarcação durante a próxima semana, afirmou o Ministério da Defesa do Reino Unido.

Mas o que é que está a acontecer no terreno?

Nos últimos dias, as tropas russas parecem ter intensificado significativamente o assalto.

As informações de bloggers militares russos pró-guerra e de monitores de fonte aberta sugerem que as forças ucranianas estão em risco de serem cercadas pela Rússia.**

De acordo com as imagens geolocalizadas disponíveis, as forças russas invadiram o leste de Vuhledar e estão a avançar para lá.

Estão também a avançar para o flanco nordeste de Vuhledar, através de Vodyane, e para o flanco sudoeste, através de Prechystivka, provavelmente numa tentativa de cercar o agrupamento ucraniano em Vuhledar e forçá-lo a retirar.

Em 24 de setembro, o site de monitorização DeepState afirmou que as forças russas estavam "simplesmente a arrasar" com artilharia e bombas guiadas. Um vídeo que acompanhava a publicação supostamente mostrava múltiplas explosões numa parte não identificada da cidade.

O Estado-Maior da Ucrânia afirmou no mesmo dia que houve "oito tentativas de tomar as nossas posições" na zona, mas não forneceu mais pormenores.

Qual a importância de Vuhledar?

Situada a 50 quilómetros a sul de Pokrovsk, Vuhledar, o nó rodoviário estratégico e o centro logístico, é muitas vezes considerada uma fortaleza. Tem-se mantido firme durante dois anos e meio desde o início da invasão russa em grande escala.

Há preocupações sobre as possíveis consequências da perda de Vulhedar, especificamente sobre a forma como poderia representar uma ameaça para o flanco sul de Pokrovsk - um alvo prioritário para o exército russo na região de Donetsk.

Mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) argumenta que a potencial tomada de Vuhledar pela Rússia não deverá alterar fundamentalmente o curso das operações ofensivas nesta área, afirmando que Vuhledar não é um nó logístico particularmente crucial - as forças russas já controlam ou têm controlo de fogo sobre a maioria das estradas principais que chegam à cidade.

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Por conseguinte, a captura de Vuhledar não daria imediatamente às forças russas acesso a uma nova estrada, nem cortaria o acesso das forças ucranianas a uma estrada crucial para o seu abastecimento logístico.

O ISW avaliou anteriormente que os esforços ofensivos russos perto de Vuhledar e Pokrovsk se reforçam mutuamente e se destinam a esticar as forças ucranianas ao longo de uma frente mais alargada na região de Donetsk.

No entanto, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, esta abordagem também impediu a Rússia de concentrar as suas forças num único ponto da linha de demarcação para ter um efeito mais significativo.

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