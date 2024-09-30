PUBLICIDADE

Desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira, está em curso uma vasta operação da Polícia do Estado e da Guardia di Finanza, coordenada pela Direção Distrital AntiMáfia da Procuradoria-Geral de Milão. A operação levou à detenção de 19 adeptos radicais.

Os suspeitos são quase todos adeptos ultras do Inter e do Milan e os crimes estão ligados a atividades relacionadas com o futebol. Estão a ser investigados por conspiração criminosa, com a circunstância agravante do método mafioso, extorsão, injúrias e outros crimes graves.

Com detenções e buscas, os "diretores" das claques de adeptos ultras foram ilibados: os agentes do Serviço Operativo Central da Direção Central Anticrime da Polícia de Estado, da Brigada Móvel e do S.I.SCO de Milão executaram dezenas de medidas cautelares e decretos de busca. No mesmo contexto, outras medidas foram levadas a cabo por militares do Serviço Central de Investigação da Criminalidade Organizada (S.C.I.C.O.) e da Unidade de Polícia Económica e Financeira da Guardia di Finanza de Milão - G.I.C.O.

Ultra detenções: quem são os líderes das curvas do Milan e do Inter

Para além das 19 medidas cautelares, entre prisão e prisão domiciliária, assinadas pelo gip Domenico Santoro, são mais de 50 os ultras das curvas do Milan e do Inter que são alvo de buscas no âmbito da investigação da Polícia e do Gdf, coordenada pela Procuradoria de Milão liderada por Marcello Viola. A investigação desmantelou os negócios ilícitos dos ultras, acusando-os de conspiração criminosa agravada pelo método mafioso e pela infiltração da 'ndrangheta no tráfico, bem como de extorsão e espancamentos.

Entre os envolvidos na maxi blitz estão Alex Cologno e Christian Rosiello, amigos e guarda-costas do rapper Fedez - em abril passado, alegadamente agrediram o personal trainer Cristiano Iovino, depois de uma noite passada na discoteca com o artista de Rozzano.

Foram detidos os líderes dos ultras milaneses Francesco e Luca Lucci, este último imortalizado juntamente com o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, Alessandro Sticco, também ultras rossoneri. Rosario Calabria, Antonio Trimboli, Nino Ciccarelli, histórico dirigente ultrà do Inter, Domenico Bosa, Loris Grancini, dirigente ultrà da Juve, já com várias condenações e sempre próximo das claques milanesas. Giancarlo Lombardi, conhecido como o "barão", antigo chefe da ultrà rossoneri, é também alvo das buscas.

Também foi revistada a casa em Pioltello, na zona de Milão, de Antonio Bellocco, o herdeiro da homónima 'ndrangheta cosca, morto a 4 de setembro por Andrea Beretta, chefe da ultrà dos nerazzurri. Entre os alegados delitos no mundo das curvas, que a Procuradoria de Milão investigava há já algum tempo, contam-se, para além da droga, também a gestão do negócio no estádio de San Siro, desde os parques de estacionamento à venda de gadgets e sandes, até à dos bilhetes para os jogos.

De acordo com o que é relatado no mandado de detenção das 19 pessoas, emerge "o pacto de não beligerância entre as duas torcidas organizadas, à primeira vista ligado a uma gestão tranquila da vida do estádio, mas, numa análise mais aprofundada, caraterizado por ligações entre os expoentes máximos das curvas para obter lucro, num contexto em que a paixão desportiva parece ser um mero pretexto para governar sinergicamente todas as receitas possíveis que a verdadeira paixão desportiva, a dos adeptos de futebol, gera". Em particular, no que diz respeito ao Inter Curva aparece "um quadro sombrio" em que "interesses de natureza económica, especulação e condutas criminosas atribuíveis à dinâmica comum dos estádios são combinados com um fator recentemente emergente (mas já apontado pelo relatório da Comissão Parlamentar AntiMáfia do ano de 2017): as atenções da 'ndrangheta sobre o mundo dos adeptos organizados".