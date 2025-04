Conseguirá Netanyahu manter o apoio interno enquanto Israel luta em várias frentes?

PUBLICIDADE

Enquanto Israel aumenta as suas apostas militares contra o Hamas e o Hezbollah, grupos aliados e apoiados pelo Irão, os chamados "proxies", o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esforça-se por persuadir os parceiros ocidentais tradicionais de que a sua estratégia musculada é a única opção para salvar Israel da desgraça.

Apesar de os EUA e a União Europeia exigirem cada vez mais um cessar-fogo em Gaza, a guerra estendeu-se à frente libanesa.

Israel está a ser atacado e a lutar contra os representantes do Irão, o que poderá levar a um eventual confronto com o regime de Teerão.

Entretanto, o governo conservador de extrema-direita liderado por Netanyahu - um político populista do Likud com mais de duas décadas de experiência - tem estado cada vez mais sob pressão, desde uma miríade de alegados escândalos e acusações de conflito de interesses até alegações de má gestão da guerra contra o Hamas e do seu objetivo de libertar os reféns israelitas em Gaza.

No entanto, Netanyahu conseguiu manter-se no poder e conservar a sua posição enquanto Israel abria uma nova frente contra o Hezbollah.

Como é que ele conseguiu isso e que outras cartas lhe restam para jogar?

A última chamada do antigo primeiro-ministro

A 29 de dezembro de 2022, Netanyahu, sob pressão, formou um governo de coligação com os ultraconservadores de Israel.

O novo executivo foi visto com ceticismo pelos setores mais moderados da sociedade israelita, que saíram cada vez mais à rua para protestar contra as reformas do governo, como a revisão do sistema judicial. No entanto, os acontecimentos de 7 de outubro do ano passado mudaram tudo.

Inicialmente, o massacre de 7 de outubro foi encarado pela população israelita como um fracasso das forças de segurança e um erro pessoal de Netanyahu, que fez campanha com a imagem de "Senhor Segurança".

Mas o sentimento de emergência acabou por prevalecer sobre as disputas políticas, dizem os especialistas.

Benjamin Netanyahu e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, chegam para participar numa reunião do gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém

"Os massacres de 7 de outubro mudaram a situação e criaram um governo de unidade nacional", disse Gregory Alegi, professor de política da Universidade Luiss, em Roma, à Euronews.

"Todos os israelitas concordam com a necessidade de proteger e defender o país e de o tornar seguro. Penso que é um erro pensar que algumas pessoas são contra esse objetivo geral".

Apesar do debate permanente sobre as escolhas estratégicas do governo, os israelitas têm o sentimento de que estão a lutar pela sobrevivência do seu país, explicou Alegi.

"Há poucas dúvidas de que se trata de um governo de unidade nacional que concorda com o ponto básico de defender e preservar Israel, tanto como Estado, como um lugar seguro para os judeus e um símbolo para os judeus no mundo. Isso não mudou. E seria um erro pensar que podemos mudar".

"Como é que eles podem separar os diferentes partidos e derrubar o governo?", questionou.

O dever dos centristas liberais

Após os ataques a Israel, a aliança moderada liberal-centrista Unidade Nacional ou Home Camp juntou-se ao gabinete de guerra, trazendo o apoio de um segmento relevante da população israelita que anteriormente se opunha ao governo de extrema-direita.

A Unidade Nacional é liderada por dois antigos chefes de estado-maior das FDI, Benny Gantz e Gadi Eisenkot, altamente respeitados. No entanto, ambos deixaram o gabinete de Netanyahu em junho.

Ganz demitiu-se depois de Netanyahu ter rejeitado o seu "plano de seis pontos", apoiado por Washington, sobre o futuro de Gaza e a forma de pôr fim à guerra.

Meses após o choque do ataque do Hamas, a dissidência política voltou a prevalecer, especialmente após a pressão exercida pelos EUA e pela UE, dois parceiros cruciais aos olhos de muitos israelitas moderados.

Além disso, pela primeira vez na história de Israel, o Tribunal Penal Internacional instaurou um processo contra o seu primeiro-ministro, Netanyahu, contra o ministro da Defesa, Gallant.

Benny Gantz, líder do Partido Azul e Branco

Além disso, a coabitação com políticos ultraconservadores como o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, tornou-se impossível para Gantz.

As razões que levaram à demissão dos liberais centristas a 9 de junho são sistémicas e, quatro meses depois, continuam presentes: giram em torno de opiniões muito divergentes sobre a solução dos dois Estados e os colonatos ilegais na Cisjordânia.

Os partidos de Smotrich e Ben-Gvir opõem-se radicalmente à solução dos dois Estados e são contra a repressão dos colonos ilegais.

"A Cisjordânia é um problema, uma questão internacional há muito tempo. E é a única parte que está, pelo menos nominalmente, sob o controlo da Autoridade Palestiniana. Por isso, em muitos aspetos, é um símbolo positivo e negativo ao mesmo tempo", disse Alegi.

"Há um sinal de receio de que os extremistas, como o Hamas, possam também apoderar-se da Cisjordânia. É evidente que a resposta não é o estabelecimento indiscriminado de colonatos por parte de Israel, nem a retirada de propriedades ou a demolição de casas", explicou.

"Para além da base jurídica, a criação de um clima de entendimento pode ajudar a encontrar uma solução. Por isso, a Cisjordânia é outro problema importante".

O que é que se segue para Bibi?

Netanyahu é refém dos extremistas ou tem um grande plano estratégico, independentemente dos seus aliados?

Os seus planos para o futuro podem ser tão ambiciosos como uma mudança de regime no Irão. Ainda na semana passada, o primeiro-ministro israelita dirigiu-se ao povo iraniano numa mensagem de vídeo.

"Quando o Irão for finalmente livre, e esse momento chegará muito mais cedo do que as pessoas pensam, tudo será diferente...Os nossos dois países, Israel e Irão, estarão em paz", afirmou Netanyahu.

A pressão militar sobre Gaza e o Líbano tem vindo a aumentar, com a morte de mais civis, enquanto o Presidente francês Emmanuel Macron apelou à suspensão do fornecimento de armas a Israel.

Um soldado israelita monta guarda junto ao local do que dizem ser um ataque de um palestiniano numa estação de autocarros perto do colonato judeu de Beit El, na Cisjordânia

Os democratas norte-americanos estão cada vez mais perplexos com os custos políticos da estratégia geopolítica israelita.

Isto pode ter um enorme impacto na política interna israelita. Poderá Netanyahu ser abandonado pelos EUA?

"No fim de contas, ainda há três dias vimos que a marinha americana ajudará sempre a abater foguetes e mísseis disparados contra Israel", disse Alegi.

"Não se enganem, isso não vai mudar. O que pode mudar é o apoio externo, digamos, a teatralidade, mas a substância vai manter-se inalterada, seja quem for que governe Israel, seja quem for que governe os Estados Unidos", concluiu.