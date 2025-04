França deporta o filho de Osama Bin Laden de aldeia da Normandia

PUBLICIDADE

O ministro do Interior francês anunciou que Omar bin Laden foi deportado de uma aldeia da Normandia onde vivia, depois de ter sido acusado de glorificar o terrorismo nas redes sociais.

Numa publicação partilhada no X na madrugada de terça-feira, o Ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, acusou Omar bin Laden de "publicar comentários nas suas contas das redes sociais em 2023, que faziam apologia do terrorismo".

Chamando ao assunto "uma decisão de segurança nacional", a publicação não detalhava quando exatamente Omar bin Laden tinha sido deportado nem revelava para onde tinha sido enviado.

A proibição administrativa garante que Omar bin Laden não pode regressar a França, "seja qual for a razão", declarou Retailleau.

Estas medidas adicionais reforçam uma outra decisão tomada pelo prefeito de Orne - o departamento francês onde Bin Laden residia - de o expulsar de França.

No entanto, o jornal francês Le Parisien refere que Omar bin Laden está atualmente a viver no Qatar. A publicação acrescenta que Bin Laden interpôs um recurso contra a sua expulsão, que foi recusado pela justiça francesa na sexta-feira.

Bin Laden estava a viver na Normandia com a sua mulher - uma mulher identificada como sendo de nacionalidade britânica - desde 2016. De acordo com a imprensa local, o casal viajava regularmente entre o Reino Unido e a França.

Retailleau vai reunir-se na terça-feira com 21 responsáveis pelos departamentos franceses para discutir a imigração. As conversações centrar-se-ão mais especificamente na forma de lidar mais eficazmente com a medida legal denominada "obrigação de abandonar o território francês", ou OQTF, que é principalmente utilizada para deportar cidadãos estrangeiros.

O assassínio de uma estudante de 19 anos, Philippine, que foi violada num bairro nobre de Paris no final de setembro, inflamou o debate em torno da utilização da medida OQTF em França. O alegado autor do crime - um homem marroquino de 22 anos - já estava sujeito a uma OQTF na sequência de uma condenação por violação em 2021.

Bin Laden: "Uma pessoa conseguiu obter a minha palavra-passe do Twitter"

Segundo o jornal local Le Publicateur Libre, Bin Laden publicou um tweet polémico a 2 de maio de 2023, data do aniversário do pai.

A mensagem da conta @omarbinladin1, agora apagada, dizia: "A história só é escrita com o sangue destas pessoas - para contar a história destes mártires que fizeram história, construíram nações e trouxeram glória. O seu sangue é a tábua de salvação da nossa fé até ao dia do julgamento. Descansem em paz".

Jornalistas de investigação questionaram Bin Laden sobre o assunto num podcast premiado, "Hechos Reales", ou Factos Verdadeiros.

"Uma pessoa de outro país conseguiu obter a senha da minha conta no Twitter e publicou um Tweet usando o meu nome. As palavras não eram minhas. Denunciei o Tweet ao Twitter e, após cerca de uma semana, a conta foi felizmente bloqueada", disse Bin Laden.

"Já não tenho acesso à minha conta no Twitter", acrescentou, "pelo que não consegui removê-la eu próprio. Quero dizer às pessoas que condeno o terrorismo e a violência com todo o meu coração", acrescentou.

O filho do terrorista que se tornou pintor

Omar é filho de Osama bin Laden, o saudita fundador do grupo terrorista Al-Qaeda e o mentor dos atentados de 11 de setembro, que mataram quase 3.000 pessoas nos maiores ataques terroristas em solo americano em 2001.

PUBLICIDADE

Os relatórios sugerem que o extremista nascido na Arábia Saudita teve 24 filhos, embora haja especulação sobre o número exato.

Durante o confinamento devido à pandemia de covid-19, Bin Laden dedicou-se à pintura, vendendo as suas obras de arte por 800 a 2.000 euros. Chegou mesmo a dizer ao jornal local Le Publicateur Libre que tinha planos para abrir um restaurante.

Omar Bin Laden é neto de Mohammed bin Awad bin Laden, o fundador de uma das famílias não reais mais ricas da Arábia Saudita. Quando o seu pai, Osama bin Laden, foi expulso da Arábia Saudita em 1991, Omar mudou-se com ele para o Sudão e o Afeganistão.

Embora Omar bin Laden tenha começado a treinar nos campos da Al-Qaeda aos 14 anos, abandonou a organização terrorista em 2000. Numa entrevista de 2008 à ABC News, disse que "o meu pai é um homem muito bondoso... e que lamentava muito ter feito algo como o 11 de setembro".

PUBLICIDADE

"Ele acreditava que se deitassem dois edifícios abaixo, talvez algumas pessoas, poucas, morressem... Mas milhões de pessoas seriam salvas. Ele acreditava nisso", acrescentou Omar.

Omar bin Laden continuou afirmando que não concordava com as ações do pai: "Acho que o que ele fez foi errado".

Em julho do ano passado, as autoridades organizaram uma intervenção em casa de Omar bin Laden, bem como num outro local na cidade medieval de Domfront, segundo a imprensa local.

Na altura, uma fonte anónima envolvida na investigação disse que "Omar bin Laden foi colocado sob investigação por glorificar o terrorismo, mas foi libertado assim que o processo foi concluído".

PUBLICIDADE

Interrogado pelo jornal no dia seguinte, Bin Laden afirmou que os rumores que circulavam sobre ele eram "informações falsas".