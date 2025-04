Adolescentes matam e morrem nas guerras da droga em Marselha

PUBLICIDADE

Uma série de assassinatos - um deles envolvendo um jovem de 15 anos queimado vivo e outro cometido por um assassino de aluguer de 14 anos - causou um alvoroço sobre a guerra da droga que assola a segunda maior cidade de França.

A indignação tomou conta de França quando se tornou evidente que os dois adolescentes de Marselha foram recrutados como assassinos através das redes sociais por um membro de 23 anos do chamado gangue dos New Blacks - detido numa prisão localizada na cidade de Aix-en-Provence, no sul de França.

Os dois assassínios - cometidos com apenas dois dias de intervalo - fazem parte de uma guerra em curso entre dois gangues rivais, conhecidos como DZ Mafia e New Blacks.

Os bandos rivais estão envolvidos numa guerra de territórios por causa de um ponto de tráfico de droga situado no 3º arrondissement de Marselha.

Os bairros do norte da cidade costeira têm a reputação de serem perigosos, sendo repetidamente notícia a nível nacional por apreensões de droga e assassínios.

Um foi esfaqueado 50 vezes e o outro matou um motorista de táxi

O procurador público de Marselha, Nicolas Bessone, disse numa conferência de imprensa no domingo que, uma vez recrutado pelo recluso, o adolescente de 15 anos foi incumbido de incendiar a porta da frente de um traficante rival em troca de um pagamento de 2000 euros.

Quando se dirigia para o local da ação, o jovem de 15 anos foi abordado por membros de um gangue rival, que o revistaram e encontraram uma arma. Em resposta, o adolescente foi "esfaqueado 50 vezes e levado para o bairro de Fonscolombes, onde, de acordo com os resultados da autópsia, foi queimado vivo", disse Bessone.

O recluso que tinha recrutado o rapaz não ficou por aqui. Começou a recrutar outro adolescente, novamente através das redes sociais. Desta vez, um jovem de 14 anos, a quem ofereceu 50 mil euros para assassinar um membro de um gangue rival.

O adolescente - que já era conhecido da polícia - estava a ser acompanhado pela assistência social desde os nove anos. Acompanhado por um amigo, pediu uma boleia de Bolt para o bairro de Félix Pyat, onde estaria o seu alvo.

Ao chegar ao destino, o adolescente pediu ao taxista, identificado como Nessim Ramdane de 36 anos, que esperasse a dupla no carro. Quando Ramdane se recusou, o adolescente de 14 anos deu-lhe um tiro na nuca, matando-o no local.

Bessone disse que foi o recluso que chamou a polícia para informar a localização do rapaz. O rapaz fugiu para se esconder e admitiu o crime depois de ter sido detido, mas alegou ter sido um acidente. O recluso responsável pelo recrutamento compareceu perante um juiz no domingo e foi acusado do caso.

Desde então, o Ministério Público anunciou a abertura de vários inquéritos sobre estes dois casos, tendo-se pronunciado por "homicídio em bando organizado" no caso do jovem de 15 anos queimado vivo.

No caso da morte de Nessim Ramdane, a investigação centrar-se-á na "conspiração criminosa para cometer um crime" e no "homicídio premeditado em bando organizado".

Rapazes visados nas redes sociais

Bessone declarou que a situação na cidade de cerca de 860 000 habitantes atingiu "um nível completamente diferente", manifestando a sua preocupação pelo facto de os rapazes serem recrutados em idades tão jovens.

Em março, o procurador público de Marselha falou com a Euronews sobre a crescente violência na cidade, alertando para uma nova escalada causada pelo que disse ser "dinheiro que flui, corrompe e mata".

Através de anúncios nas redes sociais como o Snapchat, os traficantes têm-se dirigido a jovens vulneráveis em busca de dinheiro rápido.

As mortes relacionadas com a droga em Marselha atingiram um máximo histórico no ano passado, com 49 assassínios. No entanto, as coisas parecem ter mudado para melhor quando os números revelaram que o número de mortes relacionadas com a droga tinha sido reduzido em três para o período de janeiro a setembro de 2024, em comparação com o ano anterior.

No entanto, esta não é uma questão de solução rápida, uma vez que os políticos franceses passaram décadas a debater-se sobre a forma de lidar com esta situação, enquanto muitos residentes acusam as autoridades de os terem deixado para trás.

O mercado do tráfico de droga em França movimenta atualmente 3 mil milhões de euros por ano. Um ponto de tráfico de droga pode gerar entre 25 e 90 mil euros num único dia, enquanto só em Marselha são desmantelados diariamente cinco a dez pontos de tráfico de droga.

No ano passado, as autoridades francesas apreenderam 7 toneladas de canábis, 21 milhões de euros em bens de origem criminosa e 107 espingardas de assalto na região em torno da segunda maior cidade de França.