Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Homem armado com facas fere cinco pessoas em Marselha antes de ser abatido pela polícia

Um agente da polícia em Marselha, 19 de março de 2024
Um agente da polícia em Marselha, 19 de março de 2024 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn & euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Um procurador local disse que a investigação estava na sua fase inicial e que o motivo do agressor ainda não era conhecido.

PUBLICIDADE

Um homem que se lançou num ataque à facada na cidade de Marselha, no sul de França, feriu pelo menos cinco pessoas antes de ser morto a tiro pela polícia, segundo as autoridades.

O procurador local Nicolas Bessone disse que o ataque foi efetuado na tarde de terça-feira por um cidadão tunisino com estatuto de residente legal.

Bessone disse que o suspeito tinha sido expulso do seu hotel por não pagar a renda. Regressou armado com duas facas e um bastão, atacando primeiro uma pessoa no quarto que tinha ocupado anteriormente.

De seguida, atacou o gerente do hotel antes de atacar o filho do gerente e esfaqueá-lo nas costas.

O procurador acrescentou que o homem continuou a sua violência num snack-bar próximo e nas ruas, tentando ferir pessoas ao acaso, antes de ser "neutralizado" pela polícia.

O procurador afirmou que a investigação está na sua fase inicial e que não se conhece o motivo do agressor.

Ministro do Interior, Bruno Retailleau, esteve no local

O presidente da região Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, lamentou "um drama terrível" e agradeceu a intervenção da polícia.

"O que aconteceu em Marselha foi uma tragédia terrível. Obrigado à nossa polícia nacional. A polícia estava lá no momento certo e mostrou grande compostura. Salvaram vidas ao pôr um assassino fora de ação", afirmou no X.

O presidente da Câmara de Marselha, Benoît Payan, também agradeceu aos agentes da polícia e manifestou o seu apoio às vítimas do atentado.

"Presente ao lado dos residentes, da polícia e dos serviços de emergência, gostaria de expressar o meu total apoio a todas as pessoas afectadas pelo desprezível ataque com faca ocorrido hoje em Belsunce", afirmou no X.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, chegou a Marselha por volta das 20 horas de terça-feira, onde foi recebido por Benoît Payan.

Foi aberto um inquérito para determinar as motivações do agressor e a polícia judiciária foi acusada de "tentativa de homicídio voluntário" e "tentativa de homicídio voluntário de um agente da polícia".

De acordo com informações obtidas pela BFMTV junto de uma fonte próxima da investigação, o suspeito era conhecido dos serviços secretos, mas não foi identificado como uma pessoa radicalizada. Sabe-se, no entanto, que "sofre de problemas psiquiátricos".

O Ministério Público de Marselha remeteu igualmente o caso para a Inspeção Geral da Polícia Nacional (IGPN), na sequência da utilização de uma pistola automática pelos polícias presentes no local.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Incêndio perto de Marselha faz 110 feridos e interrompe voos

Engenho explode no exterior do consulado russo em Marselha

Adolescentes matam e morrem nas guerras da droga em Marselha