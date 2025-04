De Euronews

PUBLICIDADE

Mais de cinco milhões e meio de pessoas tiveram de ser retiradas da zona, uma vez que o furacão muda de categoria a cada minuto. Na madrugada de quarta-feira, a categoria baixou para 4, embora continue a ser muito perigosa e seja anunciada pelas autoridades como “muito destrutiva”.

Ao início da tarde, as companhias aéreas tinham cancelado cerca de 1.900 voos nos Estados Unidos. Mais de 50.000 trabalhadores de linhas elétricas de zonas tão distantes como a Califórnia estão agora a preparar-se para ajudar a restabelecer a energia, afirmou o governador da Florida, Ron DeSantis. “Se estivermos no caminho desta tempestade, é provável que fiquemos sem energia ”, disse DeSantis num briefing na tarde de quarta-feira em Lake City. “Todas estas pessoas vão estar a trabalhar para que a energia seja restabelecida o mais rapidamente possível.”

“Parece ser a tempestade do século”

Durante um briefing na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden sublinhou que Milton será uma tempestade histórica e apelou para que os residentes cumpram as recomendações das autoridades locais, afirmando que é “literalmente uma questão de vida ou de morte”.

O objetivo da reunião de informação, que teve lugar na Casa Branca, era realçar as preocupações de segurança e demonstrar que a administração estava preparada para o Milton. “Sei que muitos de vós são fortes e já resistiram a estes furacões”, disse Kamala Harris. “Este vai ser diferente”.

Alerta para a população migrante da Florida

Prevê-se que venha a ser aplicado um alerta para centenas de milhares de imigrantes que não falam inglês, a maioria dos quais são latino-americanos que apanham laranjas e tomates nos campos ao longo do corredor I-4 da Florida, lavam pratos em restaurantes, limpam quartos de hotel e trabalham na construção civil.

Para os refugiados de língua espanhola e para um número menor de refugiados africanos, uma nova vida nos EUA já era uma luta diária devido à barreira da língua e à falta de recursos. Milton transformou estes obstáculos numa questão de vida ou de morte.

A Flórida é o lar de pelo menos 4,8 milhões de imigrantes, de acordo com o Pew Research Center. Logo depois de Miami, Orlando e Tampa, as áreas metropolitanas com o maior número de imigrantes, a maioria de países latino-americanos como México e Venezuela.

Os defensores dos imigrantes e os funcionários dos consulados têm contactado os imigrantes em Tampa, Orlando e nas cidades do centro da Flórida para ajudar nos planos de evacuação e noutros preparativos, ajudando na transmissão de mensagens de aviso, entre outras questões.

Milton já se faz sentir no sul da Florida e em Cuba

Desde o início da manhã de quarta-feira e apesar da distância, o impacto do Milton fez-se sentir na zona ocidental de Cuba - incluindo as províncias de Mayabeque, Pinar del Rio, Isla de la Juventud e Havana - com ventos fortes, chuva intermitente e inundações moderadas nas zonas baixas.

O Malecon de Havana foi encerrado ao trânsito e ondas com vários metros de altura saltaram o muro, inundando a primeira linha de edifícios na quarta-feira. A estação meteorológica de La Palma, em Pinar del Rio, registou uma rajada máxima de 82 km/hora e na cidade de Casablanca, nos arredores de Havana, uma rajada máxima de 72 km/hora. Não foram assinaladas vítimas.

Milton chega depois de Helene

O Milton chega na sequência do furacão Helene que atingiu uma zona muito menos povoada da região. As zonas do interior com altitudes mais elevadas, especialmente na Carolina do Norte, sofreram inundações catastróficas. Muitos proprietários de casas não tinham seguro contra inundações, o que limitará o número de indemnizações a pagar.

O furacão Katrina, que atingiu Nova Orleães e a Costa do Golfo em 2005, foi a tempestade mais cara a atingir os Estados Unidos. As perdas seguradas ascenderam a 102 mil milhões de dólares, depois de ajustadas pela inflação, de acordo com o Insurance Information Institute.