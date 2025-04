Bruno Retailleau, a voz radical do governo francês

PUBLICIDADE

É o mais recente membro do Conselho da UE: o francês Bruno Retailleau participou na sua primeira reunião de ministros do Interior na quinta-feira. Antes de dar os primeiros passos na cena europeia, o representante francês já tinha definido o seu cenário político: quer uma posição mais firme em matéria de política de migração.

À sua chegada ao Luxemburgo, o antigo presidente dos Republicanos no Senado garantiu que haveria uma convergência europeia para proteger os cidadãos "dos choques migratórios".

Para o analista político do Centro de Política Europeia, Eric Maurice, Bruno Retailleau está em linha com a garantia política que deve dar no seio do Governo minoritário francês, atrás do qual paira constantemente a sombra da extrema-direita. Após as eleições legislativas antecipadas, nenhum grupo obteve a maioria absoluta. O bloco de esquerda, a Nova Frente Popular, ficou em primeiro lugar, à frente do campo presidencial (Ensemble pour la République) e do Rassemblement National, de extrema-direita.

Os republicanos, liderados pelo primeiro-ministro e pelo ministro do Interior, obtiveram 6% dos votos. A sobrevivência política desta equipa, que se apoia no centro presidencial e nos democratas-cristãos, depende, portanto, dos partidos exteriores à coligação.

Ação no âmbito do quadro europeu

"Bruno Retailleau é um símbolo dado à direita francesa e à extrema-direita em termos de discurso, uma vez que Bruno Retailleau é bastante duro em matéria de migração", explica.

Depois de ter apelado ao Pacto Europeu sobre o Asilo e a Migração, adotado na primavera passada após anos de difíceis negociações, Bruno Retailleau pede agora que seja aplicado o mais rapidamente possível, ou mesmo "antecipadamente".

O ministro francês quer também rever a diretiva do retorno, cujo princípio orientador é o regresso de todos os imigrantes ilegais ao seu país de origem ou de trânsito. Este texto, adotado em 2008, fixa igualmente a duração da detenção e o tratamento dos menores.

Os regulamentos "num mundo radicalmente diferente. É uma diretiva mal designada porque, na realidade, a diretiva do retorno impede o regresso de muitas pessoas", afirma Bruno Retailleau.

Além disso, o ministro do Interior francês "não exclui nenhuma solução a priori" de transferência de migrantes para centros fora da União Europeia, à semelhança do acordo entre a Itália e a Albânia. "Todas as soluções inovadoras devem ser utilizadas", garante.

Esta abordagem radical tem eco em toda a Europa. A extrema-direita está a ganhar terreno nas urnas em vários países membros, a Alemanha reintroduziu os controlos nas suas fronteiras terrestres, os Países Baixos estão a reformar a sua política de asilo e a Hungria foi multada em 200 milhões de euros pelo Tribunal de Justiça da UE, em junho, sob a acusação de "evasão sistemática e deliberada" à política europeia de asilo.

"Talvez Bruno Retailleau tenha visto nisto uma oportunidade política", admite Eric Maurice. No entanto, "penso que ele tem uma visão essencialmente nacional. É também alguém que não é muito conhecido na cena política nacional. Esteve no Senado, era o líder do grupo de direita no Senado. Mas ele precisa de conquistar uma estatura política nacional para si próprio. Precisa de afirmar a sua identidade política. Penso que estamos a falar de uma atitude pró-ativa para marcar o seu território político no seio da coligação".

Bruno Retailleau também provocou polémica sobre o Estado de direito. Para ele, este princípio "não é intangível, nem sagrado", um comentário rapidamente rebatido pelo primeiro-ministro francês, Michel Barnier.

No entanto, estas explosões parecem ter conquistado o líder soberanista da Hungria. Viktor Orban admitiu à imprensa, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que tem "um grande respeito" pelo ministro francês.