EUA dizem que vão enviar um sistema de defesa antimíssil e tropas para Israel devido à ameaça do Irão

O Pentágono anunciou o envio de uma bateria de defesa aérea e de tropas para Israel, apesar de o Irão ter avisado Washington no domingo para manter as forças militares americanas fora de Israel.

O general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, disse num comunicado que o secretário da Defesa, Lloyd Austin, autorizou o envio da bateria THAAD sob a direção do presidente Joe Biden.

O sistema ajudará a reforçar as defesas aéreas de Israel na sequência dos ataques com mísseis do Irão contra Israel em abril e outubro, segundo o comunicado.

"Esta ação sublinha o compromisso férreo dos Estados Unidos para com a defesa de Israel e para defender os americanos em Israel de quaisquer outros ataques com mísseis balísticos por parte do Irão", afirmou Ryder.

O regime iraniano registou o desenvolvimento com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, avisando num post no X que Teerão não tem linhas vermelhas na defesa do seu povo e dos seus interesses.

Acredita-se que Israel está a preparar uma resposta militar ao ataque de 1 de outubro, quando o Irão disparou cerca de 180 mísseis contra Israel.

Não ficou imediatamente claro de onde estava a vir a bateria THAAD. Os EUA enviaram uma das baterias para o Médio Oriente, juntamente com batalhões Patriot adicionais, para reforçar a proteção das forças dos EUA na região no final do ano passado, após o ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel por militantes do Hamas.

De acordo com o Pentágono, os EUA enviaram uma bateria THAAD a Israel em 2019 para treino, mas um relatório de abril do Serviço de Pesquisa do Congresso mostrou que o exército norte-americano tem sete baterias THAAD.

Geralmente, cada uma consiste em seis lançadores montados em camiões, 48 intercetores e equipamento de rádio e radar e requer 95 soldados para a colocar em funcionamento.

A bateria THAAD é considerada um sistema complementar ao Patriot, mas pode defender uma área mais vasta. Pode atingir alvos a distâncias de 150 a 200 quilómetros (93 a 124 milhas).