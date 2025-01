Homem russo resgatado após dois meses à deriva no mar de Okhotsk

De Euronews com AP

Um homem identificado como Mikhail Pichugin foi resgatado no Extremo Oriente da Rússia após 67 dias no mar, mas o irmão e o sobrinho não sobreviveram. As autoridades estão a investigar o incidente.

Um homem foi resgatado no Mar de Okhotsk, no Extremo Oriente da Rússia, depois de ter sobrevivido durante mais de dois meses num pequeno barco insuflável sem motor, informaram as autoridades na terça-feira.

O cidadão russo foi resgatado na segunda-feira por um navio de pesca ao largo da península de Kamchatka, informou o gabinete do procurador.

As autoridades não indicaram o nome do sobrevivente nem dos dois membros da família que pereceram no mesmo barco.

No entanto, os meios de comunicação social russos identificaram-no como Mikhail Pichugin, de 46 anos, que, no início de agosto, partiu numa viagem para observar baleias no Mar de Okhotsk com o irmão de 49 anos e o sobrinho de 15 anos.

Os corpos terão sido encontrados no barco quando o navio de pesca resgatou Pichugin.

Segundo a imprensa, os três homens viajaram para as ilhas Shantar, ao largo da costa noroeste do Mar de Okhotsk - a massa de água que separa a Rússia do Japão - no início de agosto.

Foram dados como desaparecidos depois de não terem regressado à ilha de Sacalina a 9 de agosto. Na altura, os esforços de salvamento não conseguiram localizá-los.

Os meios de comunicação social russos informaram que os três tinham uma pequena ração de comida e cerca de 20 litros de água quando o motor falhou e eles se viram à deriva.

Pichugin pesava apenas cerca de 50 quilos quando foi encontrado, tendo perdido metade do peso, segundo as notícias.

Pichugin não disse de imediato como conseguiu sobreviver no Mar de Okhotsk, o mar mais frio da Ásia Oriental, conhecido pelos seus vendavais, e como morreram o irmão e o sobrinho.

Quando a tripulação do navio de pesca avistou o pequeno barco insuflável no radar, pensou inicialmente que se tratava de uma boia ou de um pedaço de lixo, segundo a imprensa nacional, mas ligou os holofotes para se certificar e ficou chocada ao ver Pichugin.

Um vídeo divulgado pelo gabinete do procurador mostra um homem com um colete salva-vidas a gritar desesperadamente "vem cá" e a tripulação a tentar puxá-lo para um lugar seguro. "Não tenho mais forças", disse Pichugin enquanto era levado para um lugar seguro.

Os procuradores abriram uma investigação sobre o incidente e acusam Pichugin de violação das regras de segurança que resultou em mortes.