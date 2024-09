Mais de uma dezena de migrantes mortos após o naufrágio de um barco no norte de França

De Euronews com AP

Equipas médicas acorreram ao local depois de o barco, que transportava mais de 50 migrantes, ter tido problemas no Canal da Mancha.

As autoridades marítimas francesas lançaram uma operação de salvamento no Canal da Mancha depois de um barco que transportava mais de 50 migrantes se ter virado ao largo da costa norte de França, causando pelo menos 13 mortos.

As autoridades marítimas dizem que as equipas médicas acorreram ao local, uma vez que muitos outros estão em estado crítico.

"Infelizmente, o fundo do barco rasgou-se", disse Olivier Barbarin, presidente da Câmara de Le Portel, perto do porto de pesca de Boulogne-sur-Mer, onde foi montado um posto de primeiros socorros para tratar as vítimas. "É um grande drama", disse, confirmando que pelo menos 13 pessoas morreram.

No entanto, Gérald Darmanin, Ministro do interior da França, confirma a morte de 12 pessoas, pelo que os números podem ainda estar a ser apurados.

Segundo a autarquia local, o barco teve problemas ao largo de Gris-Nez e todos os que estavam a bordo acabaram por cair na água.

Foram mobilizados barcos e aviões para a operação de salvamento e foram recolhidas mais de 50 pessoas, informou a autarquia. Não havia outras informações imediatas sobre feridos.

A temperatura do mar ao largo do norte de França rondava os 20 graus Celsius.

Pensa-se que o barco se dirigia para o Reino Unido, em mais uma perigosa viagem através do Canal da Mancha, uma via navegável movimentada e frequentemente traiçoeira.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações, pelo menos 30 migrantes morreram ou desapareceram ao tentarem atravessar para o Reino Unido este ano.

Os afogamentos e naufrágios, muitas vezes a bordo de embarcações lotadas e frágeis, são frequentes na movimentada via marítima e são algo que tanto França como o Reino Unido estão empenhados em reprimir.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o Primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, debateram longamente a questão numa reunião realizada em Paris na semana passada.

Pelo menos 2.109 imigrantes tentaram atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações nos últimos sete dias, de acordo com dados do Ministério do Interior do Reino Unido atualizados na terça-feira. Os dados incluem pessoas encontradas no canal ou à chegada.

Não é apenas o Reino Unido e a França que estão a lidar com uma crise de migrantes: grande parte da Europa está a lutar para combater as travessias ilegais das fronteiras e do mar e para proporcionar rotas seguras para aqueles que desejam entrar no continente.