"ONG's no Mediterrâneo não são um fator de atração", afirma o diretor da Frontex

O Diretor da Frontex, Hans Leijtens, não considera que os navios das ONG no Mar Mediterrâneo sejam um fator de atração, encorajando a partida de migrantes da costa africana.

A posição do diretor da Frontex, Hans Leijtens, expressa numa entrevista à Euronews, contradiz a de um documento confidencial da agência sobre as rotas migratórias da Líbia para a Europa, nunca tornado público mas divulgado pela agência noticiosa AdnKronos em novembro de 2022 e repetidamente citado por membros do governo italiano para contrariar as atividades das ONG's.

"Nunca me ouviram dizer que são um fator de atração. Nunca disse isso e a minha opinião é que não são". Hans Leijtens Diretor da Frontex

Frontex muda de posição?

No final do ano passado, Leijtens tinha expressado um conceito semelhante durante uma audição no Parlamento Europeu. A posição da Frontex em relação à tese do "fator de atração" [ou seja, que as embarcações de salvamento das ONGs empurram os migrantes para o mar] parece ter mudado com a mudança do diretor da agência.

O anterior diretor, o francês Fabrice Leggeri, foi acusado de ter encoberto algumas rejeições em massa de requerentes de asilo, ilegais ao abrigo da legislação europeia, pela polícia grega no Mar Egeu com o consentimento tácito dos agentes da Frontex.

Leijtens assumiu o cargo em março de 2023, quase um ano após a demissão de Leggeri, que entretanto se tornou eurodeputado pelo partido de direita radical Rassemblement National e que tem assento no grupo Patriotas pela Europa.

Os dois encontraram-se, no dia 4 de setembro, numa audição em que Leijtens informou a Comissão das Liberdades Cívicas do Parlamento Europeu, da qual Leggeri é agora membro, sobre as atividades da Frontex. Para vários eurodeputados que intervieram durante o debate, o novo diretor parece dedicar mais atenção à proteção dos direitos fundamentais dos migrantes do que o seu antecessor.

"A primeira coisa para os nossos agentes é salvar vidas em terra e no mar. O que podemos fazer também depende dos recursos, mas pelo menos prometemos sempre fazê-lo. Repito: todos os agentes da Frontex fizeram um juramento em que prometeram servir e proteger. É isso que fazemos, a prioridade é sempre a primeira", disse Leijtens à Euronews.

Migrantes irregulares na Europa em declínio acentuado

A reunião com os eurodeputados foi também uma oportunidade para apresentar os últimos dados da Frontex sobre a migração irregular para a UE.

Nos primeiros sete meses de 2024, as travessias irregulares das fronteiras europeias diminuíram 36% em relação ao ano anterior, principalmente devido à diminuição na rota dos Balcãs [-75%] e na rota do Mediterrâneo Central [-64%]. Os 32.000 desembarques irregulares registados em julho tornaram-se pouco mais de 43.000 no início de setembro, de acordo com os dados do ministério do Interior italiano: menos de metade dos 115.000 previstos para 2023.

Mais do que duplicaram, pelo contrário, os desembarques nas Ilhas Canárias, particularmente sob pressão nas últimas semanas, e praticamente triplicaram as entradas da Bielorrússia para os países bálticos.

No total, as travessias irregulares registadas pela Frontex de janeiro a julho de 2024 são 113.400: os migrantes que entraram efetivamente no território da União Europeia podem ser menos, uma vez que o mesmo indivíduo pode ser registado várias vezes em diferentes passagens de fronteira.