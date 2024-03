Barco dos Médicos Sem Fronteiras resgata 249 pessoas no Mediterrâneo

De Euronews

Foram feitas três operações durante o fim de semana. Na segunda ação de resgate, as equipas dos Médicos Sem Fronteiras foram ameaçadas pela guarda costeira da Líbia, que estava a bordo de um barco-patrulha oferecido pela Itália.

PUBLICIDADE

As equipas de salvamento dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), a bordo do navio Geo Barents, resgataram 249 pessoas no decurso de três operações de resgate no último fim de semana, ao largo do Mediterrâneo.

Durante a segunda ação de resgate, os elementos dos MSF foram ameaçados pela guarda costeira da Líbia, que estava a bordo do LCG-302, um barco-patrulha oferecido pela Itália.

Segundo a tripulação dos MSF, a situação foi tensa e acabou por ser resolvida graças a "negociações intensas" e chamadas para a Noruega, Itália e Líbia.

Os socorristas dos MSF relatam um "momento angustiante" em que um barco de fibra de vidro sobrelotado, com 75 pessoas a bordo, incluindo mulheres e crianças, virou durante a noite.

Quando o navio de resgate Geo Barents se aproximou do barco, que estava a ceder, e começou a levar os migrantes para os botes de salvamento, 45 pessoas caíram, tendo sido depois retiradas em segurança da água pelas equipas dos MSF.

Segundo os elementos dos MSF, alguns dos migrantes estavam "em choque".

"É simplesmente inaceitável que pessoas que procuram segurança e proteção tenham de arriscar as suas vidas em barcos frágeis", escreveu a MSF na rede social X.