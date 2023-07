Barco dos Médicos Sem Fronteiras resgata 41 pessoas no Mediterrâneo

De euronews

Os migrantes estavam num bote de borracha pouco insuflado e com risco de afundar. Mais de metade dos ocupantes eram menores não acompanhados.

Um barco dos Médicos Sem Fronteiras, resgatou 41 pessoas no mar Mediterrâneo, incluindo 25 menores não acompanhados. A informação foi avançada por uma equipa de reportagem da televisão publica espanhola (TVE) que está a bordo do "Geo Barents".

A operação ocorreu a 30 milhas da costa da Líbia. Os migrantes viajavam num pequeno bote de borracha De acordo com os membros da equipa de salvamento, a embarcação estava mal insuflada e podia meter água a qualquer momento. As pessoas que se encontravam na embarcação estavam aparentemente em boas condições, depois de terem navegado durante cerca de um dia. Os migrantes eram provenientes da Somália, Costa do Marfim e Camarões.