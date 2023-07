"Open Arms" resgata 300 migrantes no Mediterrâneo

De Euronews

ONG conduziu seis operações distintas nos últimos dias. Dos migrantes resgatados no Mediterrâneo, 84 são menores não acompanhados

Uma embarcação de bandeira espanhola da ONG "Open Arms" chegou este domingo ao porto de Brindisi, no sul de Itália, com cerca de 300 migrantes resgatados no Mediterrâneo.

A maior parte dos migrantes serão provenientes da Eritreia, Egito, Etiópia, Benin, Costa do Marfim e Camarões, contando-se 84 menores não acompanhados.

Os migrantes foram resgatados durantes seis operações distintas conduzidas pela ONG no Mediterrâneo durante os últimos dias.