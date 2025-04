PUBLICIDADE

Paul Watson, fundador do grupo de conservação marinha Sea Shepherd, enfrenta a extradição da Dinamarca para o Japão, onde poderá ser condenado a uma pena de prisão de até 15 anos por um alegado ataque a um navio baleeiro há 12 anos.

A Sea Shepherd France disse aos jornalistas que entregou uma carta do famoso ativista anti-caça à baleia ao presidente francês Emmanuel Macron, em que pede asilo a França. A presidente do grupo em França, Lamya Essemlali, disse que o canadiano-americano de 73 anos "escreveu uma carta na prisão, que me entregou, e que foi apresentada ao presidente através dos seus conselheiros".

Watson é conhecido por ter liderado uma campanha de décadas de ação direta contra a caça à baleia japonesa, uma campanha que envolveu frequentemente ataques a navios baleeiros.

Residente em França, foi detido na Gronelândia em julho passado, quando atracava para abastecer durante uma missão de interceção de um navio baleeiro japonês no norte do Oceano Pacífico.

As autoridades dinamarquesas estão agora a analisar o pedido do Japão para a sua extradição. Se Watson for condenado no Japão, pode apanhar até 15 anos de prisão.

Embora a equipa do presidente francês ainda não tenha respondido à carta de Watson, quando a situação eclodiu em julho, o Palácio do Eliseu declarou que Macron estava a "acompanhar de perto a situação" e a "intervir junto das autoridades dinamarquesas".

Obra de arte urbana pedindo a liberdade de Paul Watson Louise Delmotte/AP

O alerta do Japão e os dois golfinhos mortos

A detenção foi efetuada ao abrigo de um alerta emitido pela Interpol em nome do Japão em 2012. O aviso acusa Watson de ter causado danos a um navio baleeiro nesse ano e de ter ferido um membro da tripulação com uma bomba de mau cheiro.

Em setembro, um grupo de eurodeputados exigiu a sua libertação num protesto em frente à embaixada dinamarquesa em Bruxelas.

Os críticos da detenção de Watson na Gronelândia dizem que faz parte de um esforço politicamente motivado para limpar a imagem das práticas baleeiras do Japão, que são proibidas internacionalmente ao abrigo de uma moratória de 1986 sobre a caça comercial à baleia.

O Japão afirma que a caça à baleia faz parte do seu património cultural e insiste que o seu programa, que captura centenas de baleias por ano, tem um objetivo puramente científico.

No passado, as autoridades internacionais prestavam pouca atenção às atividades de Watson. Mas, segundo Jean Tamalet, advogado associado à Sea Shepherd France, "isso mudou obviamente".

Protesto pela liberdade de Paul Watson em Paris Aurelien Morissard/AP

Tamalet sublinhou que o pedido de asilo político não é apenas um pedido para evitar a extradição de Watson, mas faz parte de uma estratégia para garantir a sua libertação.

A Sea Shepherd também fez manchetes no passado por aquilo que muitos consideram ações mais controversas. Em 2020, a organização levou dois golfinhos mortos a Paris para chamar a atenção para a morte acidental de cerca de 11 300 golfinhos no inverno anterior no Golfo da Biscaia.

Apoiantes e céticos

Watson tem atraído um apoio significativo em França desde que se mudou para o país em 2015, com manifestações a exigir a sua libertação realizadas em todo o país no início de setembro.

A atriz francesa Brigitte Bardot, ativista dos direitos dos animais, manifestou o seu apoio a Watson, tal como Pierce Brosnan, que numa publicação no Instagram citou a máxima de Watson: "Se os nossos oceanos morrerem, nós morremos".

Os colegas e a comitiva de Watson também se pronunciaram sobre o que qualificam como falsas alegações que estão a circular sobre as suas crenças.

Numa declaração publicada no site da Sea Shepherd, Essemlali escreveu que alguns "recusaram o convite para a manifestação de 4 de setembro na Place de la République em Paris, alegando que Paul era 'eugenista', 'misógino' ou 'malthusiano'".

Acrescentou que também "ignoraram as acusações grotescas feitas por indivíduos anónimos ou grupos como 'enragés' ou 'antifas' que não conhecem Paul".