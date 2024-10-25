Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Publicidade

Von der Leyen visita Balcãs Ocidentais em tour sobre alargamento da UE

David O'Sullivan & Euronews
Depois de Macedónia e Bósnia, presidente da Comissão Europeia prossegue com périplo de quatro dias aos Balcãs Ocidentais, procurando tranquilizar estes países sobre as perspetivas e processos de adesão ao bloco. Von der Leyen garante que alargamento "é prioridade" da UE.

Depois de Bósnia-Herzegovina e Macedónia do Norte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desloca-se à Sérvia, no âmbito de uma visita aos Balcãs para promover o alargamento da União Europeia.

A viagem acontece depois de Donald Tusk ter estado reunido com o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, para discutir os progressos da adesão da Sérvia à UE, sublinhando a importância do país para o bloco europeu e o potencial de cooperação económica.

Durante a sua estadia em Skopje, a capital da Macedónia, Von der Leyen afirmou que o país tinha feito “grandes progressos na implementação das reformas” necessárias para aderir à UE mas sublinhou a necessidade de avançar com as alterações constitucionais para que este possa progredir na sua candidatura à UE.

“Estamos quase lá, mas sabemos que se trata da mudança constitucional a que o vosso país se comprometeu”, disse Von der Leyen numa conferência conjunta com Mickoski em Skopje, durante uma visita de seis países à região"

A chefe da Comissão Europeia garantiu que a UE está “empenhada nos seus planos de alargamento e que este será a principal prioridade da União”.

A Macedónia do Norte apresentou o seu pedido de adesão à UE em março de 2004, tendo-lhe sido concedido o estatuto de candidato em 2005. No entanto, o seu percurso na UE estagnou devido aos vetos dos países vizinhos Grécia e Bulgária.

Von der Leyen visitou também a aldeia de Donja Jablanica, no centro da Bósnia, na quinta-feira, depois de ter sido devastada pelas recentes inundações e deslizamentos de terras.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante a sua visita à zona recentemente atingida por inundações e deslizamentos de terras, em Jablanica, Bósnia
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante a sua visita à zona recentemente atingida por inundações e deslizamentos de terras, em Jablanica, Bósnia Armin Durgut/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

A catástrofe natural causou 27 mortos e a aldeia ficou soterrada por escombros.

“Foi muito importante para mim ver com os meus próprios olhos o que aconteceu e como as inundações destruíram a região, por isso asseguro-vos que estamos ao vosso lado e que a Europa está convosco”, afirmou Von der Leyen.

A Bósnia pediu ajuda à UE e muitos Estados-Membros enviaram equipas para ajudar através do mecanismo de proteção civil da UE.

“A Europa está convosco e estamos aqui não só para o curto prazo, mas também para o médio e longo prazo, para vos ajudar, em primeiro lugar, a ajudar imediatamente, mas em segundo lugar a reconstruir e a reconstruir após a catástrofe”, disse a presidente da Comissão Europeia.

