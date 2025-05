Ataque israelita no norte da Faixa de Gaza faz pelo menos 93 mortos

De Euronews

Um ataque israelita contra um edifício de cinco andares na cidade de Beit Lahiya, onde estavam abrigados palestinianos deslocados, resultou na morte de pelo menos 93 pessoas no norte da Faixa de Gaza, esta terça-feira.

Mais de metade das vítimas serão mulheres e crianças, segundo informou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, avança a AP.

A agência de defesa civil de Gaza, citada pela imprensa internacional, revelou que 93 pessoas perderam a vida e que 40 estão ainda desaparecidas. Muitas das vítimas do ataque seriam membros da mesma família.

O norte da Faixa de Gaza tem sido alvo de novos ataques das forças israelitas nas últimas três semanas, visando o que Israel diz serem bolsas de militantes do Hamas que ali se reagruparam. Apesar das ordens de evacuação do exército de Israel, deverão permanecer no local cerca de 100.000 palestinianos.

Apesar do elevado número de mortos e do agravamento da situação das pessoas que ainda vivem no norte de Gaza, não se espera que as conversações sobre o cessar-fogo avancem, numa altura em que Israel decidiu suspender as operações da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

Dezenas de mortes no Líbano

Também no Leste do Líbano, pelo menos 60 pessoas morreram e 58 ficaram feridas, na noite de segunda para terça-feira. Este ataque tinha como alvo várias cidades e vilas, incluindo no Vale de Beca, onde morreram pelo menos 34 pessoas.

Enquanto os ataques israelitas continuam, o Hezbollah anunciou que Naim Kassem vai assumir a liderança do grupo militante libanês, sucendendo ao líder de longa data Hassan Nasrallah, que foi morto num ataque aéreo israelita no mês passado. O Hezbollah prometeu, no entanto, continuar com as políticas de Nasrallah, “até que a vitória seja alcançada”.

Naim Kassem, de 71 anos, é um dos membros fundadores do Hezbollah, que foi criado na sequência da invasão do Líbano por Israel em 1982. Ao assumir a chefia do grupo, Kassem prometeu continuar a lutar.

Israel também enfrentou reações negativas depois de ter aprovado legislação que poderia restringir a capacidade da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos de operar nos territórios palestinianos, o maior fornecedor de ajuda em Gaza.

Um porta-voz da agência da ONU para a infância, a UNICEF, disse esta decisão de Israel “significa que foi encontrada uma nova forma de matar crianças”.