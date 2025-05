Harris e Trump muito próximos quando já se vota nos EUA

De Boyd Wagner

Estamos na terça-feira, 5 de novembro, e os norte-americanos já votam nestas eleições. O que é que podemos esperar? Na verdade, tudo é possível.

Durante as últimas duas semanas, as sondagens tenderam a favor do candidato republicano e antigo presidente Donald Trump.

No entanto, sondagens recentes divulgadas durante o fim de semana mostram novas tendências na direção da candidata democrata e vice-presidente Kamala Harris.

As duas últimas eleições foram incrivelmente renhidas. Com base nos dados das sondagens deste ano, esta eleição poderá sê-lo ainda mais.

As últimas sondagens são muito próximas

As sondagens nacionais são oficialmente as mais próximas desde que Harris entrou na corrida em julho.

De acordo com a média das sondagens da Euronews, os nossos modelos mostram Harris à frente de Trump a nível nacional por 0,9% - 48,7% contra 47,8%. A margem está de acordo com as fontes americanas.

De acordo com as médias do FiveThirtyEight, Harris ultrapassa Trump por apenas 0,9% a nível nacional - a margem mais próxima no modelo médio desde 30 de julho.

De acordo com as médias do RealClearPolitics, Trump ultrapassa Harris por 0,1% - um empate virtual, mostrando uma ligeira oscilação em direção a Harris nos últimos dias, depois de Trump ter conseguido uma vantagem de 0,5% na média do RCP nesta altura, na semana passada.

Mas tudo isso é apenas o voto popular nacional. Tanto em 2020 como em 2016, o candidato democrata ganhou o voto popular nacional. Em 2016, apesar de ter perdido a eleição, Hillary Clinton superou Trump no voto nacional por uma margem de 2,1%.

Cartazes eleitorais na Carolina do Norte AP Photo

Quatro anos mais tarde, Biden venceu Trump no voto nacional por pouco menos de 5%, apesar de os resultados eleitorais que ditaram a vitória se terem resumido a algumas dezenas de milhares de eleitores num punhado de estados decisivos.

Se as sondagens estiverem corretas e as tendências históricas se mantiverem, uma vitória de Harris no voto nacional por menos de 1% poderá significar a ruína das suas hipóteses eleitorais. Mas não necessariamente.

Uma sondagem surpreendente realizada no Iowa, no domingo, deu esperança aos democratas. A sondagem do Des Moines Register dava a Harris uma vantagem de três pontos no Iowa apenas alguns dias antes das eleições. A mudança na sondagem do Iowa foi em grande parte impulsionada por eleitoras mais velhas e independentes, que preferem Harris a Trump.

O estado do Midwestern foi durante muito tempo considerado um estado decisivo até ao início da era de Donald Trump. Nas últimas eleições, Trump conseguiu transformar o Iowa num reduto republicano seguro. Embora possa ser uma sondagem atípica, a sondagem do Des Moines Register pode ser representativa de mudanças tardias entre o eleitorado em geral.

Os estados decisivos

Nas duas eleições anteriores de Trump, nos swing states a diferença foi muito menor do que na votação nacional ou nas sondagens pré-eleitorais. Neste ciclo de campanha, os dados estão mais alinhados com as tendências do voto popular.

Na Pensilvânia, o campo de batalha mais importante nas eleições de 2024, tal como aconteceu em 2016 e 2020, Harris e Trump estão praticamente empatados. Todas as fontes de agregação mostram a corrida na Pensilvânia com uma margem de 0,3%.

Na miríade de sondagens realizadas na Pensilvânia nas últimas duas semanas, Trump tinha uma vantagem marginal em sete e Harris uma vantagem estreita em quatro, com um empate virtual em sete outras sondagens.

Os 19 votos eleitorais críticos da Pensilvânia podem ir para qualquer um dos lados, e o vencedor neste estado irá, provavelmente, ser o vencedor destas eleições.

É de notar que a Pensilvânia é um dos estados mais lentos a declarar o resultado, devido a leis estatais específicas e a redundâncias. É provável que só saibamos o vencedor deste estado-chave dias depois da votação.

Apoiante de Kamala Harris na Pensilvânia Jacquelyn Martin/AP

O Michigan e o Wisconsin, os estados do rust belt (estados industriais) do Midwest que entram na categoria dos swing states, inclinam-se ligeiramente para Harris nos dados das sondagens pré-eleitorais.

Harris tem cerca de um ponto de vantagem no Michigan e um pouco menos no Wisconsin. Se Harris quiser ganhar a presidência, o caminho começa com a conquista destes estados-chave.

O mesmo se pode dizer de Donald Trump na Geórgia, Arizona e Carolina do Norte. O antigo presidente tem atualmente uma vantagem de um ponto ou mais nos três estados. Dois deles são do sul, que é tradicionalmente mais conservador.

Trump ganhou a Carolina do Norte em ambas as eleições anteriores. Perder este estado significaria provavelmente uma perda eleitoral para Trump. O mesmo pode ser dito da Geórgia, que perdeu por pouco em 2020, para o choque de muitos republicanos.

O terceiro estado que Trump deve ganhar para forjar um caminho realista para a Casa Branca é o Arizona, o estado da fronteira sudoeste. Tal como muitos dos outros swing states, Trump ganhou o Arizona em 2016 antes de o perder em 2020.

De acordo com as sondagens, a imigração é uma questão determinante no escrutínio, e Trump tem uma forte vantagem sobre Harris nesta questão-chave.

De todos os estados-chave, o Nevada tem a menor população e o menor número de votos no Colégio Eleitoral - apenas 6. No entanto, continua a ser potencialmente fundamental para a vitória de ambos os candidatos em determinados cenários eleitorais.

O Nevada representa o lado oposto da moeda da Carolina do Norte. Trump nunca ganhou o estado desértico, embora tenha chegado perto em 2016 e estivesse otimista quanto à sua vitória em 2020. Este ano, parece estar seriamente em jogo para o ex-presidente, já que ultrapassa Harris neste estado por uma pequena margem, de acordo com a maioria das sondagens.

Tudo se resume à Pensilvânia

Se a eleição seguir as sondagens, com a Pensilvânia a ser o único estado em que as previsões são demasiado próximas para se prever um vencedor, então aperte o cinto.

Um candidato precisa de 270 votos do colégio eleitoral para ganhar a eleição.

Se projetarmos a Geórgia, o Arizona, a Carolina do Norte e o Nevada para Trump e o Michigan e o Wisconsin para Harris, como sugerem as sondagens, isso daria a Harris 251 votos eleitorais contra 268 votos eleitorais para Trump - dois a menos do que os necessários para a vitória. Isso significa que tudo se resume à Pensilvânia e aos seus 19 votos do colégio eleitoral.

As sondagens sugerem que Trump está a ter uma tendência mais forte na Pensilvânia. A votação por correspondência, no entanto, tem sido fortemente a favor dos democratas, como aconteceu em 2020.

Também mostram uma percentagem de mulheres mais elevada do que a registada nas sondagens pré-eleitorais. Numa corrida com uma diferença de género potencialmente histórica, há dados que podem mostrar um movimento na direção de Harris.

A Pensilvânia tem sido apelidada de "a única a governar todas", o que parece apropriado, tendo em conta os números.