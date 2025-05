Tribunal dá luz verde a "lotaria" eleitoral de Elon Musk

PUBLICIDADE

Um tribunal de Filadélfia autorizou Elon Musk a continuar com um esquema de distribuição de dinheiro descrito como uma lotaria, apesar de reconhecer que os vencedores eram escolhidos de forma seletiva.

O procurador público de Filadélfia, Larry Krasner, acusou Musk de violar as leis da lotaria da Pensilvânia. No entanto, o juiz Angelo Foglietta, do Tribunal de Recurso Comum do Condado de Filadélfia, negou o pedido do Ministério Público para acabar com os brindes, considerando que não havia "fraude na lotaria", uma vez que nunca houve de facto uma lotaria.

Durante uma audiência, os representantes de Elon Musk reconheceu que os vencedores eram escolhidos de forma seletiva, o que o procurador de Filadélfia chamou de "marketing político disfarçado de lotaria".

O milionário fundador da Tesla e proprietário da rede X organizou um sorteio destinado a distribuir diariamente 1 milhão de dólares (cerca de 921 000 euros) entre os eleitores dos estados decisivos (os chamados swing states) que assinassem a petição da sua comissão de ação política.

Mais de um milhão de pessoas dos sete estados decisivos - Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin - participaram no sorteio assinando uma petição que apoia o direito à liberdade de expressão e ao porte de armas: as duas primeiras emendas da Constituição dos EUA.

"Vamos atribuir um milhão de dólares aleatoriamente às pessoas que assinarem a petição, todos os dias a partir de agora até às eleições", disse Musk durante a campanha eleitoral de Donald Trump.

Desde o início, o sorteio levantou dúvidas em termos de legitimidade, uma vez que todos os vencedores estiveram presentes nos comícios em que Musk distribuiu os fundos.

Durante a audiência, Chris Young, tesoureiro do America PAC - o comité de ação política de Elon Musk, que apoia Trump - afirmou que os vencedores nunca foram escolhidos ao acaso.

Revelou ainda que sabia de antemão quem seriam os destinatários e que os vencedores sabiam que iam ser chamados ao palco nos eventos de Musk, mas não sabiam que iriam ganhar o prémio.

O advogado do Partido Chris Gober disse que os beneficiários foram escolhidos com base nas suas histórias pessoais e, além disso, assinaram um contrato com a America PAC, que também os obrigou a assinar um acordo de não-divulgação.

Acrescentou que os últimos beneficiários - na segunda e terça-feira - são do Arizona e do Michigan e não vão afetar as eleições na Pensilvânia.

A Pensilvânia é um estado crucial nestas eleições, com 19 lugares no colégio eleitoral. Tanto Trump como Harris visitaram repetidamente o estado durante a campanha.

O procurador Larry Krasner afirmou que pode ainda considerar a possibilidade de apresentar queixa criminal, uma vez que é responsável pela supervisão das lotarias e pela integridade das eleições.

Este caso faz parte de um processo civil instaurado por Krasner, que acusa o PAC de Musk de violar a lei eleitoral do estado. Mas não é a única ação judicial contra o donativo.

O Departamento de Justiça dos EUA também está a investigar se a "lotaria" viola a lei eleitoral nacional, uma vez que é ilegal pagar às pessoas para votarem ou para se recensearem para votar.

Embora nem Trump nem a American PAC estejam a pagar diretamente aos eleitores, a petição que tem de ser assinada para entrar no sorteio exige que os participantes estejam recenseados.

Esta não é a primeira vez que o PAC de Musk oferece incentivos financeiros. Anteriormente, Musk anunciou no X que ia pagar 100 dólares (cerca de 92 euros) às pessoas que indicassem eleitores registados para assinar a petição.