Democracia e economia no topo das preocupações dos norte-americanos

As sondagens à boca das urnas começaram a ser divulgadas pelos meios de comunicação social americanos na noite de terça-feira, oferecendo um retrato do sentimento dos eleitores.

De acordo com os dados da NBC, 35% dos eleitores indicaram a democracia como a principal questão, com 31% a citar a economia.

Outras questões-chave incluem o aborto (14%) e a imigração (11%), enquanto a política externa apenas suscitou 4% de preocupação, mesmo perante os conflitos em curso na Ucrânia e no Médio Oriente.

Embora não sejam conclusivas, estas sondagens à boca das urnas ajudam a moldar a narrativa em torno das principais preocupações dos eleitores.

Entre os apoiantes de Harris, as principais questões são a democracia (58%) e o aborto (22%), enquanto os apoiantes de Trump dão prioridade à economia (49%) e à imigração (21%).

Tanto os homens como as mulheres classificaram a democracia como a principal questão, o que pode beneficiar Kamala Harris, que tem repetidamente retratado Donald Trump como um "fascista" que representa uma ameaça direta para a democracia dos EUA e para os sistemas de pesos e contrapesos de longa data.

"No cômputo geral, o estado de espírito do país é pessimista: Cerca de três quartos dos eleitores de todo o país têm um sentimento negativo em relação à forma como as coisas estão a correr no país, incluindo 29% que disseram estar zangados", escreve a NBC.

Quais são as diferenças entre as sondagens à boca das urnas nos EUA e na Europa?

As sondagens à boca das urnas nos EUA diferem significativamente das práticas comuns na Europa. Ao contrário dos países da UE, que muitas vezes esperam pelo fecho das urnas para divulgar os dados, estas sondagens nos EUA são divulgadas pelos meios de comunicação social ainda antes do fim da votação em muitas regiões.

Nos EUA, as sondagens à boca das urnas são realizadas em cerca de 500 locais de votação, mas estes inquéritos são também complementados por entrevistas telefónicas para recolher as opiniões dos eleitores que votam antecipadamente e dos que votam por correspondência. Esta abordagem mais ampla visa refletir os diversos métodos de votação no país, especialmente com o aumento do voto antecipado.

Estas sondagens podem dar uma ideia antecipada dos dados demográficos que favorecem cada candidato, o que é particularmente importante nestas eleições, tendo em conta questões como o género e a participação das mulheres nas eleições.

As perguntas abrangem a escolha dos eleitores, dados demográficos (como a idade, o sexo, a raça e a educação) e opiniões sobre questões centrais da corrida, incluindo o aborto, a imigração, a criminalidade, a economia e a igualdade racial.

As sondagens à boca das urnas mais utilizadas são as realizadas pela Edison Research em nome das principais redes, incluindo a CNN, ABC, CBS e NBC.

A amostra da sondagem para cada estado varia entre 1500 e 2500 inquiridos, com um total de aproximadamente 20.000 eleitores participantes em todos os EUA.