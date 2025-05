PUBLICIDADE

Prevê-se que o antigo presidente Donald Trump tenha ganhado o estado decisivo de Wisconsin, pondo fim ao caminho de Harris para a presidência, depois de uma noite em que as esperanças de uma vitória democrata se desvaneceram no ar.

Trump perdeu por muito pouco o Wisconsin para Joe Biden em 2020, depois de ter derrotado Hillary Clinton em 2016 e, tal como em vários outros estados decisivos das últimas eleições, montou uma campanha legal para tentar deslegitimar o resultado com o objetivo de o anular.

A campanha de Harris visou fortemente o Wisconsin, realizando comícios lotados nas principais cidades, enquanto o companheiro de campanha de Harris, o governador do Minnesota, Tim Walz, visou as pequenas cidades e as áreas de operários com uma mensagem de valores do "Midwest".

No entanto, a teoria de que Trump poderia ser derrotado através da obtenção de grandes maiorias entre os eleitores negros de Milwaukee e as mulheres suburbanas furiosas com a revogação do direito ao aborto não foi confirmada nas sondagens à boca das urnas a nível nacional.

Em vez disso, as sondagens mostram que Trump fez incursões entre os grupos de tendência democrata, enquanto Harris teve um desempenho mais fraco do que o esperado junto dos eleitores do sexo feminino, negros e hispânicos.