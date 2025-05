Estudo indica que Musk impulsionou algoritmo do X durante eleições norte-americanas

PUBLICIDADE

Elon Musk, proprietário da X, partilhou a sua alegria com a esperada vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA, publicando na sua plataforma de redes sociais uma imagem de inteligência artificial (IA) de si próprio a transportar um lavatório para a Casa Branca, com as palavras: "Let that sink in", referindo-se à sua compra da empresa anteriormente conhecida como Twitter.

Musk tem sido um firme apoiante de Trump e tem usado o X para mostrar os seus pontos de vista políticos. A seguir às eleições, disse também que o X estava a ter uma "utilização recorde" da plataforma, acrescentando: "vocês agora são os media".

Mas estudos revelaram que muitas das suas publicações promoveram afirmações falsas ou enganosas sobre as eleições nos EUA e que Musk poderá ter alterado o algoritmo da rede social.

Pelo menos 87 das publicações de Musk este ano promoveram afirmações sobre as eleições americanas que os verificadores de factos classificaram como falsas ou enganadoras, acumulando 1,7 mil milhões de visualizações, de acordo com um relatório recente do Center for Countering Digital Hate (CCDH).

O grupo também afirmou que as publicações de Musk geraram o dobro das visualizações de todos os anúncios políticos na plataforma combinados durante o período eleitoral, o que equivale a gastar cerca de 24 milhões de dólares (22 milhões de euros) em anúncios de campanha.

Uma alegação falsa que Musk fez sobre estados indecisos e "importação de eleitores" teve 21 milhões de visualizações.

A nova pesquisa também descobriu que Musk parece ter ajustado o algoritmo do X para aumentar asublicações na rede social desde janeiro a fim de promover conteúdo pró-Trump.

O estudo concluiu que, desde julho, o envolvimento com a conta de Musk no X registou um aumento súbito e significativo, com as contagens de visualizações das suas publicações a aumentarem 138%, os retweets 238% e os gostos 186%.

Muitas das mensagens apoiavam o candidato republicano ou prejudicavam a candidata democrata Kamala Harris. O aumento de visualizações ocorreu a uma taxa muito superior à de outras contas políticas de destaque na aplicação.

"Essas descobertas destacam um padrão distinto que pode indicar uma mudança algorítmica que favoreceu desproporcionalmente a conta de Musk, contribuindo para uma vantagem considerável de engajamento", escreveram os pesquisadores.

"As ações de Musk torpedearam a fantasia de que redes sociais como o X são neutras", acrescentaram.

"Dado que ele já havia ajustado o algoritmo de X para amplificar o alcance das suas publicações, seria surpreendente se ele não inclinasse a plataforma em favor de Trump, que ele acredita ser" o caminho para a prosperidade ".

Musk, que comprou o antigo Twitter em 2022, mobilizou uma equipa no ano passado para aumentar o alcance das suas publicações através de algoritmos, de acordo com um relatório do The Verge.

A Euronews Next contactou o X para comentar os dois estudos, mas não obteve resposta até à data de publicação deste artigo.