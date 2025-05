O que significará para a NATO o regresso de Trump à Casa Branca?

PUBLICIDADE

Na manhã de quarta-feira, os líderes europeus e os legisladores europeus avaliaram a notável vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA e uma das principais preocupações do continente será a forma como a sua administração lidará com a NATO.

Vários chefes de Estado da UE apressaram-se a felicitar Trump e a manifestar a sua vontade de trabalhar com ele, mas sublinharam que iriam proteger os interesses da Europa. No período que antecedeu as eleições americanas, vários responsáveis políticos europeus afirmaram estar preocupados com o que uma vitória de Trump poderia significar para questões que vão desde a ajuda à Ucrânia até ao futuro da NATO.

Trump tem criticado repetidamente a aliança e queixou-se de que os EUA contribuem demasiado para o seu orçamento, enquanto os membros da UE gastam muito pouco em defesa. Durante a sua campanha eleitoral, afirmou que os EUA só defenderiam os membros da NATO de um futuro ataque da Rússia se estes cumprissem as suas obrigações em matéria de defesa.

O chefe da aliança, Mark Rutte, que se encontrou várias vezes com Trump durante os 14 anos em que foi primeiro-ministro dos Países Baixos, elogiou o presidente eleito dos EUA numa mensagem publicada no X na manhã de quarta-feira, ao mesmo tempo que sublinhou a importância da NATO.

Numa declaração mais longa, Rutte referiu-se aos múltiplos desafios que a aliança enfrenta, mas não mencionou especificamente a invasão total da Ucrânia pela Rússia em 2022.

"Enfrentamos um número crescente de desafios a nível mundial, desde uma Rússia mais agressiva, ao terrorismo, à competição estratégica com a China, bem como o crescente alinhamento entre a China, a Rússia, a Coreia do Norte e o Irão", afirmou.

Rutte disse ainda que Trump será recebido por uma "aliança mais forte, maior e mais unida" e sublinhou o aumento da despesa e da produção de defesa entre os seus membros.

A NATO estima que 23 dos seus 32 membros irão cumprir o objetivo de gastar pelo menos 2% do PIB em defesa este ano, contra apenas três países há uma década. A NATO está a aumentar a sua despesa com a defesa, o que se deve, em parte, à pressão exercida por Trump sobre a aliança durante a sua anterior presidência, mas sobretudo à invasão da Ucrânia pela Rússia, afirmaram anteriormente responsáveis e analistas.

A importância do pragmatismo

Enquanto Rutte tem de andar na corda bamba política com Trump a regressar à Casa Branca, outros na Europa não têm de ser tão diplomáticos quando expressam as suas opiniões.

Marko Mihkelson, presidente da comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros da Estónia, avisou numa publicação no X, na quarta-feira, que a Europa deve estar "pronta para lutar por si e pelos seus amigos".

"Independentemente do facto de o próximo presidente dos EUA ser, muito provavelmente, Donald Trump, a Europa deve fazer tudo para preservar a aliança transatlântica. Os anos mais difíceis da NATO estão à nossa frente", escreveu Mihkelson, que também é chefe da delegação da Estónia na NATO.

Os analistas políticos dizem que o pragmatismo será a chave para lidar com Trump em relação à NATO.

Felizmente para a Europa, Rutte é conhecido como "Teflon Mark" nos Países Baixos, devido à sua flexibilidade, astúcia e faro para o oportunismo político. Diz-se que lidou bem com Trump nos seus encontros anteriores e que é tido em relativamente boa conta pelo presidente eleito dos EUA.

Numa cimeira da NATO em 2018, onde Trump deu a entender que os EUA poderiam deixar a aliança, o então primeiro-ministro neerlandês Rutte elogiou o presidente dos EUA por ter pressionado a Europa a gastar mais em defesa durante o seu mandato, embora isso não fosse verdade, de acordo com Dick Zandee, chefe do programa de segurança e defesa do Instituto Clingendael, com sede em Haia.

"Mas (Rutte) deu todo o crédito a Trump e este ficou lisonjeado. Desde então, Rutte conseguiu um ótimo bilhete de entrada na Casa Branca com Trump", disse Zandee à Euronews numa entrevista recente.

Trump lado a lado com Putin em matrioskas desenhadas Dmitri Lovetsky/AP

O dinheiro importa

Os EUA são, de longe, o maior financiador da NATO e vão gastar cerca de 968 mil milhões de dólares (900 mil milhões de euros) em defesa em 2024, de acordo com as últimas estimativas da aliança.

No entanto, os EUA estão a enfrentar uma crise de dívida, o que está a levantar questões sobre a forma como o governo irá manter ou aumentar as despesas com a defesa, com os juros da dívida federal num nível recorde e com os planos fiscais e de despesas de Trump, que provavelmente só irão agravar este fardo crescente.

Os membros europeus estão a aumentar a fasquia - relativamente falando - com a Alemanha a atingir este ano o objetivo de 2% de despesa do PIB pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, e a França também. Muitos países que fazem fronteira com a Ucrânia e a Rússia aumentaram as suas despesas à luz do conflito, como a Estónia, a Finlândia, a Roménia, a Hungria e a Polónia.

A Polónia duplicou a sua despesa com a defesa para mais de 4% do PIB na última década e o governo prometeu aumentar essa proporção para 5% no próximo ano, o que a tornaria no maior contribuinte para a aliança em termos de produção económica.

Na terça-feira, Rutte visitou Itália, onde se reuniu com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e com o presidente Sergio Mattarella para discutir a defesa e o apoio à Ucrânia.

O chefe da NATO recordou à primeira-ministra italiano a importância do objetivo de 2% de despesa - a Itália deverá gastar 1,49% do PIB em defesa este ano, contra 1,5% em 2023 - e Meloni apelou aos países europeus para que assumam um papel mais importante na aliança.

"Como todos sabem, pensamos que é necessário que, para além do pilar norte-americano da aliança, exista um pilar europeu", afirmou Meloni. A ideia tem um duplo objetivo: apaziguar Washington, demonstrando um maior empenhamento e eficiência por parte dos membros da UE, e reforçar a capacidade de defesa do continente no caso de os EUA decidirem alterar ou abandonar a aliança.

Trump recebe Rutte em 2018. Susan Walsh/AP

Preocupações com a Ucrânia

Em 2025, a Itália acolherá a próxima conferência sobre a reconstrução da Ucrânia. Desde que assumiu o cargo, há alguns meses, Rutte tem-se esforçado por angariar o apoio do Ocidente ao país atingido pela guerra de agressão. A aliança está no caminho certo para fornecer à Ucrânia 40 mil milhões de euros este ano, disse ele, e terá concordado em manter esse nível de financiamento em 2025.

Isto pode revelar-se significativo, dado que Trump criticou o nível de apoio dos EUA a Kiev, tendo a administração de Biden dado à Ucrânia dezenas de milhares de milhões de dólares em ajuda militar e financeira.

A promessa de Trump de que poderia pôr fim ao conflito antes de assumir o cargo - sem qualquer outra explicação - causou alarme sobre o que isso poderia significar para o esforço de guerra da Ucrânia, especialmente tendo em conta as suas repetidas críticas ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e os anteriores elogios ao presidente russo Vladimir Putin.

O valor das armas fornecidas à Ucrânia cairia de 59 mil milhões de euros para 34 mil milhões de euros se a ajuda dos EUA a Kiev fosse totalmente suspensa, segundo um estudo da Universidade de Kiel, na Alemanha.

No início deste ano, os aliados da NATO decidiram assumir um papel mais importante na coordenação do fornecimento de armas à Ucrânia, substituindo os EUA para proteger o processo, entre preocupações sobre o que uma presidência de Trump poderia significar para o esforço.

Se juntarmos a isto um Trump e um partido republicano cada vez mais nacionalista e protecionista, que alguns analistas descreveram mesmo como isolacionista, há receios crescentes sobre o que isto poderá implicar no que diz respeito à posição dos EUA na NATO e na segurança global.

Hubert Védrine, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros francês e académico, descreveu os EUA como tendo uma "desfaçatez olímpica". A sua atitude, disse ele, tem sido: "Ganhámos. Os nossos valores vão ser impostos em todo o lado, com sermões, sanções, bombardeamentos, etc.".