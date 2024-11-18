Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Lei da pedofilia: UE inicia processo contra a Hungria no Tribunal de Justiça Europeu

Viktor Orbán
Viktor Orbán Direitos de autor  Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Um total de 15 países da UE juntaram-se à ação judicial que contesta a lei húngara de proteção das crianças.

Desde 2017, o primeiro-ministro Viktor Orbán tem feito campanha para que o FIDESZ proteja as crianças. Foi por isso que o “sistema” foi tão sensível ao caso que estalou no início de 2024, quando a então presidente da República, Katalin Novák, indultou o antigo subdiretor do lar de crianças de Bicske, que tinha sido condenado a uma pena de prisão efetiva por encobrir crimes de pedofilia.

O caso provocou um grande alarido na opinião pública, levando à demissão de Judit Varga, ministra da Justiça, e depois de Katalin Novák.

A Lei de Proteção das Crianças de 2021, do Fidesz-KDNP, proclama a tolerância zero para os criminosos pedófilos. Sob o pretexto da luta contra a pedofilia, a lei também restringe a liberdade de expressão e os direitos das crianças, proibindo a exibição de conteúdos sobre pessoas LGBTQ nos currículos escolares e nos programas de televisão para menores de 18 anos.

Foi apelidada de “lei dos pedófilos”, mas pune muito mais aqueles que nada têm a ver com a prática de crimes cometidos contra crianças. O modelo foi retirado do governo russo, tendo a “lei de propaganda anti-gay” introduzida pelo regime de Putin em 2013 sido considerada ilegal pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem quatro anos mais tarde.

Um mês após a aprovação da lei húngara, o Parlamento Europeu adotou uma resolução condenando-a com a maior veemência possível e criticando o desmantelamento da democracia e do Estado de direito na Hungria.

Foi iniciado um processo de infração contra a Hungria por causa da lei, mas sem sucesso. Assim, em dezembro de 2022, a Comissão Europeia intentou uma ação contra a Hungria no Tribunal de Justiça da União Europeia, alegando que a lei húngara viola os direitos fundamentais. No total, 15 países da UE juntaram-se ao processo húngaro relativo à proteção das crianças.

A primeira audiência sobre a lei húngara de proteção das crianças realizar-se-á na terça-feira no Tribunal de Justiça da União Europeia.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Cirurgião francês acusado de violar 300 pessoas condenado a 20 anos de prisão

Teerão convoca embaixador australiano por publicação "ofensiva" nas redes sociais sobre celebração da comunidade LGBTQ+

Porque é que os críticos querem que a UE trave a lei búlgara anti-LGBTQ+