Um ataque aéreo israelita a um carro na Faixa de Gaza, no sábado, matou cinco pessoas, incluindo funcionários da World Central Kitchen (WCK). A instituição de solidariedade disse que estava a "procurar urgentemente mais pormenores" depois de os militares israelitas terem dito que o alvo era um trabalhador da WCK que participou no ataque do Hamas que desencadeou a guerra.

A WCK disse que estava "de coração partido" e que não tinha conhecimento de que alguém no carro tivesse alegadas ligações ao ataque de 7 de outubro de 2023, acrescentando que estava "a trabalhar com informações incompletas". A empresa voltou a suspender as atividades em Gaza, depois de já as ter suspendido no início deste ano, na sequência de um ataque israelita que matou sete dos seus trabalhadores.

O exército israelita declarou em comunicado que o presumível agressor de 7 de outubro participou no assalto ao kibutz de Nir Oz e pediu a "altos funcionários da comunidade internacional" e ao WCK que esclarecessem como é que ele tinha chegado a trabalhar para a instituição.

A família do homem citado por Israel, Ahed Azmi Qdeih, rejeitou as alegações como falsas e confirmou numa declaração que ele trabalhava na instituição. Israel identifica-o como Hazmi Kadih.

Outros ataques aéreos mataram pelo menos dez pessoas durante a noite na Faixa de Gaza.

Pelo menos seis pessoas, incluindo duas crianças, morreram na tenda onde uma família estava abrigada, informaram as autoridades médicas no domingo.

O ataque na zona de Muwasi, um vasto campo de tendas que alberga centenas de milhares de pessoas deslocadas, também feriu a mãe das crianças e o irmão, de acordo com o Hospital Nasser, situado nas proximidades. Um repórter da Associated Press no hospital viu os corpos.

Outro ataque na cidade meridional de Rafah, na fronteira com o Egito, matou quatro homens, de acordo com os registos hospitalares.

O exército israelita não fez qualquer comentário. Israel afirma que só tem como alvo os militantes e tenta evitar ferir civis, mas os ataques diários em Gaza matam frequentemente mulheres e crianças.

Os perigos da distribuição de ajuda em Gaza

O ataque contra os trabalhadores da WCK pôs em evidência o perigoso trabalho de distribuição de ajuda em Gaza, onde a guerra deslocou grande parte dos 2,3 milhões de habitantes e provocou uma fome generalizada.

Em abril, um ataque a um comboio de ajuda da WCK matou sete trabalhadores - três cidadãos britânicos, cidadãos polacos e australianos, um canadiano de dupla nacionalidade e um palestiniano. Os militares israelitas consideraram que se tratou de um erro. Este ataque suscitou um protesto internacional. Um outro trabalhador palestiniano do WCK foi morto em agosto por estilhaços de um ataque aéreo israelita, segundo o grupo.

Ataque matou sete trabalhadores da World Central Kitchen em abril Abdel Kareem Hana/AP

No sábado, outro ataque aéreo israelita atingiu um carro perto de um ponto de distribuição de alimentos em Khan Younis, matando 13 pessoas, incluindo crianças. O hospital Nasser, em Khan Younis, recebeu os corpos.

"Estavam a distribuir ajuda, legumes, e vimos o míssil a cair", disse a testemunha Rami Al-Sori. Uma mulher sentou-se no chão e chorou.

Segundo a organização Save the Children, um empregado local foi morto num dos ataques aéreos em Khan Younis quando regressava de uma mesquita.

O diretor do hospital Kamal Adwan relatou um ataque em Tal al Zaatar, em Beit Lahiya, no norte, onde as forças israelitas estão a operar, e estimou, com base em relatos de testemunhas, que mais de 100 mortos estavam sob os escombros. Segundo o hospital, a zona continua inacessível.

Hamas divulga vídeo de reféns

No sábado, o Hamas divulgou um vídeo do refém israelo-americano Edan Alexander. Falando sob coação, Alexander referiu-se ao facto de ter estado detido durante 420 dias e mencionou a recente oferta de 4,7 milhões de euros do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para o regresso dos reféns: "O primeiro-ministro deve proteger os seus soldados e cidadãos, e o senhor abandonou-nos", afirmou Alexander.

O gabinete de Netanyahu afirmou ter falado com a família de Alexander após a divulgação do "vídeo brutal de guerra psicológica", que constituía "um importante sinal de vida".

"Netanyahu tranquilizou-me e prometeu que agora, depois de ter chegado a um acordo no Líbano, estão reunidas as condições para vos libertar a todos e trazer-vos para casa", disse a mãe de Alexander, Yael, a manifestantes em Telavive no sábado à noite.

Uma declaração do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Sean Savett, chamou ao vídeo dos reféns "uma recordação cruel do terror do Hamas contra cidadãos de vários países, incluindo o nosso".

"A guerra em Gaza acabaria amanhã e o sofrimento dos habitantes de Gaza terminaria imediatamente - e teria terminado há meses - se o Hamas concordasse em libertar os reféns", afirmou.

A ofensiva de retaliação de Israel em Gaza já matou mais de 44.000 palestinianos, segundo as autoridades sanitárias locais, que não distinguem entre civis e combatentes na sua contagem, mas dizem que mais de metade dos mortos são mulheres e crianças.