Trump pede anulação da condenação por suborno, citando perdão de Biden ao filho Hunter

Utilizando a linguagem utilizada pelo atual presidente dos Estados Unidos para perdoar o seu filho Hunter, os advogados do presidente eleito argumentaram que o seu cliente está a ser vítima de "teatro político".

Donald Trump citou o facto de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter perdoado o seu filho Hunter, numa tentativa de anular a condenação por suborno.

Numa moção apresentada na segunda-feira e tornada pública na terça-feira, os advogados do presidente eleito, Donald Trump, instaram o juiz de Manhattan, Juan M Merchan, a arquivar imediatamente o processo, alegando que o mesmo tinha motivações políticas.

Argumentaram que o procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, que processou Trump, era culpado de "precisamente o tipo de teatro político" que Biden condenou ao isentar o seu filho de condenações federais por posse de armas e fraude fiscal.

Numa declaração feita no domingo, explicando a utilização de um perdão presidencial, Biden disse que Hunter só foi processado por ser seu filho. "As acusações nos seus casos só surgiram depois de vários dos meus adversários políticos no Congresso os terem instigado a atacar-me e a oporem-se à minha eleição", afirmou.

Fazendo eco desta argumentação, a equipa de defesa de Trump disse que o seu cliente também tinha sido visado no processo por causa da política.

"O Presidente Biden afirmou que o seu filho foi 'selectiva e injustamente processado' e 'tratado de forma diferente'", escreveram, antes de sugerir que Bragg tinha feito o mesmo com Trump.

Em maio, Trump tornou-se o primeiro ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime ao ser considerado culpado de 34 acusações de falsificação de registos comerciais para ocultar um pagamento de 130 mil dólares (123 750 euros) a Stormy Daniels, uma atriz pornográfica que afirmou que teve relações sexuais com Trump uma década antes. O dinheiro foi alegadamente enviado para comprar o seu silêncio no período que antecedeu as eleições presidenciais de 2016.

Trump declarou-se inocente no processo.

Na sequência da vitória decisiva de Trump nas eleições presidenciais do mês passado, Merchan, o juiz do caso do "hush money", adiou a sentença, que deveria ter tido lugar no final de novembro.

Os procuradores sugeriram que estão preparados para que a sentença seja adiada para depois de Trump terminar o seu segundo mandato presidencial em 2029.

No entanto, na sua moção desta semana, os advogados de Trump argumentaram que a continuação do caso criaria "perturbações na instituição da presidência".

Afirmaram ainda que o facto de o ilibarem da condenação lhe permitiria "dedicar toda a sua energia a proteger a nação".

A acusação tem até segunda-feira para responder ao processo.

Durante o período que antecedeu as eleições de 5 de novembro, o presidente eleito foi alvo de vários processos penais. Desde a sua vitória presidencial, os seus problemas legais começaram a dissipar-se.

Na semana passada, o procurador especial Jack Smith anunciou que iria desistir de dois casos contra Trump, citando as orientações do Departamento de Justiça que concedem imunidade aos presidentes em exercício durante o seu mandato.

O primeiro caso estava relacionado com a suposta interferência eleitoral em 2020, enquanto o segundo dizia respeito à alegada acumulação de documentos confidenciais.

Na sequência da decisão de Biden de perdoar o seu filho no domingo, alguns democratas manifestaram a sua preocupação de que a medida pudesse favorecer Trump, pois acreditam que agora será mais difícil para eles oporem-se às medidas legais do novo presidente.