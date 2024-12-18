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França: lei especial para compensar a falta de orçamento para 2025 é adotada

Assembleia Nacional na quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, em Paris.
Assembleia Nacional na quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, em Paris. Direitos de autor  Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
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Após a votação da Assembleia Nacional na segunda-feira, o Senado aprovou a lei especial na quarta-feira.

Enquanto se aguarda a formação de um novo governo em torno do primeiro-ministro François Bayrou, o parlamento francês aprovou uma lei especial para colmatar a ausência de um orçamento para 2025.

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A Assembleia Nacional já tinha adotado o texto por unanimidade na segunda-feira. O Senado seguiu-lhe o exemplo na quarta-feira, aprovando o projeto de lei que será promulgado antes de 31 de dezembro.

A lei especial permitirá ao executivo cobrar impostos e contrair empréstimos para financiar o Estado e a Segurança Social.

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Enquanto decorrem os trabalhos no parlamento, François Bayrou prossegue também as suas consultas sobre a formação do novo governo.

No início de 2025, o novo primeiro-ministro francês terá a difícil tarefa de tentar aprovar um orçamento.

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