França: lei especial para compensar a falta de orçamento para 2025 é adotada

Após a votação da Assembleia Nacional na segunda-feira, o Senado aprovou a lei especial na quarta-feira.
Enquanto se aguarda a formação de um novo governo em torno do primeiro-ministro François Bayrou, o parlamento francês aprovou uma lei especial para colmatar a ausência de um orçamento para 2025.
A Assembleia Nacional já tinha adotado o texto por unanimidade na segunda-feira. O Senado seguiu-lhe o exemplo na quarta-feira, aprovando o projeto de lei que será promulgado antes de 31 de dezembro.
A lei especial permitirá ao executivo cobrar impostos e contrair empréstimos para financiar o Estado e a Segurança Social.
Enquanto decorrem os trabalhos no parlamento, François Bayrou prossegue também as suas consultas sobre a formação do novo governo.
No início de 2025, o novo primeiro-ministro francês terá a difícil tarefa de tentar aprovar um orçamento.