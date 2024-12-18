Habitantes da Reunião recolhem donativos para Mayotte

Na ilha da Reunião, território ultramarino francês ao largo de África, as comunidades estão a unir-se para ajudar a população de outra ilha francesa, Mayotte, devastada pelo ciclone Chido.

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As pessoas estão a doar alimentos, água, roupas e outras ajudas. Parte dessa ajuda está a ser recolhida num centro comunitário chamado Mayotte House.

Durante várias horas, na manhã de quarta-feira, um fluxo constante de pessoas entrou com donativos, enquanto outras os selecionavam. Os organizadores esperam ter o suficiente para encher um contentor que possa ser transportado por um avião militar.

As autoridades locais impuseram na terça-feira um recolher obrigatório, para ajudar o trabalho das equipas de socorro. França está a enviar quatro a cinco viões por dia com ajuda. Centenas de militares franceses já desembarcaram na ilha para ajudar nas operações de busca e salvamento, assim como na ajuda à população.

O pequeno território insular francês ao largo de África foi atingido pelo pior ciclone em quase um século. As autoridades temem que centenas e possivelmente milhares de pessoas tenham morrido. O mais recente balanço oficial é de 22 mortos, mas os números reais devem ser bastante superiores. Segundo os números dados pelo primeiro-ministro François Bayrou, mais de 1500 pessoas ficaram feridas, incluindo 200 com gravidade. Numa entrevista televisiva que republicou no X, o chefe do governo diz que esta é a "maior catástrofe que já viu em território francês".

O presidente Emmanuel Macron anunciou que irá visitar o território na quinta-feira e irá também decretar luto nacional pela tragédia que Mayotte está a viver.

Os sobreviventes vagueiam pelas ruas cheias de destroços, à procura de água e de abrigo, depois de o ciclone Chido ter arrasado bairros inteiros no sábado. Mayotte é considerado o território mais pobre de França e da União Europeia. Para visitar Mayotte, Macron falta à cimeira da União Europeia em Bruxelas.