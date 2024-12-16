Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

França: François Bayrou reúne-se com representantes dos principais partidos políticos

O novo Primeiro-Ministro François Bayrou discursa após a transferência de poderes na residência do Primeiro-Ministro, na sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, em Paris.
O novo Primeiro-Ministro François Bayrou discursa após a transferência de poderes na residência do Primeiro-Ministro, na sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, em Paris. Direitos de autor  Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. Tous droits réservés
Direitos de autor Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. Tous droits réservés
De Vincent Reynier
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Na segunda-feira, o sucessor de Michel Barnier no Matignon inicia a difícil tarefa de reunir as várias forças políticas do país com vista à formação de um novo governo.

PUBLICIDADE

Esta segunda-feira, o novo primeiro-ministro francês, François Bayrou, inicia *as suas consultas com os representantes dos principais partidos políticos, por "ordem numérica de importância", na Assembleia Nacional*.

O presidente do Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, será recebido no Matignon às 9 horas de segunda-feira, acompanhado pela líder histórica do partido de extrema-direita, Marine Le Pen.

No domingo, esta última descreveu a nomeação do centrista François Bayrou como uma "coligação desprezível de opostos", mas indicou que os deputados do RN não censurariam o novo governo "a priori".

O novo primeiro-ministro francês receberá em seguida Gabriel Attal, presidente do partido presidencial Renascença e apoiante de longa data de Emmanuel Macron.

Related

Seguir-se-á Olivier Faure, primeiro Secretário do Partido Socialista, bem como Boris Vallaud e Patrick Kanner, líderes dos grupos socialistas na Assembleia e no Senado, respetivamente.

Por último, o grupo parlamentar Droite républicaine será representado pelo seu presidente, Laurent Wauquiez. Wauquiez já deixou claro que o apoio do seu partido, Les Républicains, estará condicionado ao "projeto" que François Bayrou apresentar.

Os representantes da extrema-esquerda La France Insoumise, por outro lado, recusaram o convite de François Bayrou, com o líder histórico do partido, Jean-Luc Mélenchon, a recear "que tudo não passe de mais uma comédia".

As consultas prosseguirão na terça-feira com representantes do grupo ecologista, deputados do MoDem (partido de François Bayrou), membros do Horizontes, LIOT (Independentes, Ultramarinos e Territórios), deputados comunistas e, por último, o grupo UDR, liderado pelo antigo presidente dos Republicanos, Éric Ciotti.

A questão sensível do orçamento para 2025

Uma questão estará sem dúvida no centro das discussões entre François Bayrou e os líderes políticos franceses: o orçamento 2025, um tema sensível que levou à queda do governo de Michel Barnier.

O anterior primeiro-ministro tinha assumido a sua responsabilidade ao recorrer ao artigo 49.3 da Constituição para fazer passar o controverso orçamento da Segurança Social para 2025, apesar das críticas dos partidos de extrema-direita e de esquerda.

Uma aliança ad hoc entre estas duas forças políticas aparentemente opostas conduziu então a um voto histórico de desconfiança na quarta-feira, 4 de dezembro.

O antigo primeiro-ministro francês Michel Barnier discursa na Assembleia Nacional antes da votação de uma moção de censura, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, em Paris.
O antigo primeiro-ministro francês Michel Barnier discursa na Assembleia Nacional antes da votação de uma moção de censura, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, em Paris. Michel Euler/Copyright 2024 The AP. Tous droits réservés

Na ausência de um orçamento para 2025, foi proposto um projeto de lei especial, que garantiria a continuidade do Estado, autorizando um aumento de impostos, o crédito de despesas com base no orçamento de 2024 e a contração de empréstimos pelo Estado e pela Segurança Social.

O projeto de lei será analisado na segunda-feira pelos deputados, alguns dos quais indicaram que irão pedir alterações para indexar o imposto sobre o rendimento à inflação, a fim de evitar aumentos para os contribuintes franceses em 2025.

O texto será depois apresentado ao Senado na quarta-feira.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

França conhece novo governo de Bayrou

Obrigações do Tesouro francês sob pressão após descida de notação da Moody's

Macron sobe nas sondagens devido a aliança com François Bayrou