O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, sugeriu que a sua nova administração poderia tentar recuperar o controlo do Canal do Panamá, que Washington cedeu "insensatamente" ao seu aliado da América Central.

Durante o seu primeiro comício pós-eleitoral no Arizona, Trump queixou-se de que as autoridades do canal estão a cobrar taxas "ridículas" aos navios que passam pelo canal vital que liga os oceanos Atlântico e Pacífico.

"A nossa marinha e o nosso comércio têm sido tratados de forma injusta e injustificada", disse Trump aos seus apoiantes.

"As taxas cobradas pelo Panamá são ridículas, altamente injustas, especialmente tendo em conta a extraordinária generosidade que tem sido concedida ao Panamá. Isto vai acabar. Os Estados Unidos têm um grande interesse na operação segura, eficiente e fiável do Canal do Panamá".

Os Estados Unidos cederam o controlo da via navegável ao Panamá em 1999, ao abrigo de um tratado assinado em 1977 pelo Presidente Jimmy Carter.

O canal é crucial para a economia do Panamá e gera cerca de um quinto das receitas anuais do governo.

O canal depende de reservatórios para o funcionamento das eclusas. Em 2023, foi fortemente afetado pelas secas na América Central que o obrigaram a reduzir substancialmente o número de faixas horárias diárias para a travessia de navios.

Com menos navios a utilizar o canal todos os dias, os administradores também aumentaram as taxas cobradas a todos os carregadores pela reserva de um slot.

Com o regresso ao normal das condições climatéricas nos últimos meses deste ano, o trânsito no canal normalizou-se, mas ainda se esperam aumentos de preços para o próximo ano.

Trump disse que quando for presidente, "este roubo completo" dos EUA "vai parar imediatamente".

Discurso do Presidente eleito Donald Trump no AmericaFest em Phoenix, 22 de dezembro de 2024. Rick Scuteri/Copyright 2024 The AP. Todos os direitos reservados

Caso contrário, disse, a hidrovia poderá "ser devolvida aos Estados Unidos da América na íntegra e sem questionamentos", mas não explicou como isso seria possível.

Mas o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, rejeitou categoricamente a sugestão de que Washington poderia tentar recuperar o controlo do canal.

"Cada metro quadrado do Canal do Panamá e dos seus arredores pertence ao Panamá e continuará a pertencer ao Panamá. A soberania e a independência do nosso país não são negociáveis", afirmou no domingo à noite.

O presidente republicano eleito aproveitou o seu primeiro grande comício desde que ganhou a Casa Branca, em novembro, para se regozijar com o seu regresso ao poder, enquanto uma grande audiência de conservadores o aplaudia.

Dirigindo-se aos seus apoiantes no AmericaFest da Turning Point USA, no Arizona, Trump prometeu que o seu "gabinete de sonho" iria proporcionar uma economia em expansão, selar as fronteiras dos EUA e resolver rapidamente as guerras no Médio Oriente e na Ucrânia.

"Posso proclamar com orgulho que a Idade de Ouro da América está a chegar", disse Trump.

"Há um espírito que temos agora que não tínhamos há pouco tempo".