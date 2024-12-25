Estudantes sérvios reúnem-se em mais um protesto contra o colapso mortal do toldo de estação de comboios

PUBLICIDADE

Na quarta-feira, estudantes universitários em greve da Sérvia manifestaram-se em frente ao gabinete do procuradora-geral para exigir justiça relativamente à queda de um toldo de uma estação de comboios que matou 15 pessoas no mês passado numa província do norte do país.

Mais de mil estudantes deixaram cartas simbólicas à porta do Ministério Público, dizendo ao procurador-geral, Zagorka Dolovac que "os estudantes esperam que lute pela lei e pela justiça, sem abusos políticos ou corrupção".

O gabinete de Dolovac respondeu mais tarde com uma declaração, convidando uma delegação de estudantes para uma reunião.

As universidades da Sérvia estão bloqueadas há semanas, no âmbito de um movimento mais vasto que exige responsabilidades pela tragédia de 1 de novembro na região de Novi Sad, capital da Voivodina, quando um enorme toldo de betão da estação ferroviária se despenhou sobre as pessoas que se encontravam em baixo.

Muitos na Sérvia atribuem o colapso à corrupção generalizada e ao trabalho mal feito na renovação do edifício, um dos vários megaprojetos de infraestruturas que envolvem empresas estatais chinesas que estão agora a ser questionados.

As autoridades sérvias prenderam 13 pessoas por causa da tragédia de Novi Sad, incluindo um ministro do governo, cuja libertação mais tarde alimentou o ceticismo público sobre a sinceridade da investigação.

Os estudantes em greve na Sérvia receberam um amplo apoio dos seus professores, agricultores, atores e outros. Dezenas de milhares de pessoas juntaram-se a um protesto liderado por estudantes em Belgrado no domingo, que também reflectiu um descontentamento mais amplo com o governo do presidente populista Aleksandar Vučić.

Na quarta-feira, os estudantes que protestavam exibiam cartazes com marcas de mãos vermelhas - um símbolo de protesto que diz às autoridades que têm "sangue nas mãos".

Numa aparente tentativa de acalmar as greves estudantis, Vučić tem estado a anunciar o que descreve como empréstimos "favoráveis" para os jovens comprarem apartamentos.

O líder sérvio tem enfrentado acusações de restringir as liberdades democráticas, apesar de ter procurado formalmente a adesão à União Europeia para a nação dos Balcãs Ocidentais, mantendo ao mesmo tempo laços estreitos com a Rússia e a China.