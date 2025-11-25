Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Sanções dos EUA contra a Rússia pairam sobre a principal refinaria de petróleo da Sérvia

ARQUIVO: Um trabalhador é visto na refinaria de petróleo NIS em Pancevo, cerca de 16 quilómetros a norte de Belgrado, 25 de fevereiro de 2008
ARQUIVO: Um trabalhador é visto na refinaria de petróleo NIS em Pancevo, cerca de 16 quilómetros a norte de Belgrado, 25 de fevereiro de 2008
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

O presidente sérvio Vučić alerta para uma grave crise, uma vez que a sua maior refinaria de petróleo se prepara para encerrar, a menos que as autoridades sancionadoras dos EUA aprovem uma licença até quinta-feira.

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, avisou que o país dos Balcãs Ocidentais enfrenta uma grave crise, uma vez que a sua maior refinaria de petróleo se prepara para encerrar, a menos que as autoridades sancionatórias dos EUA aprovem uma licença de operação até quinta-feira.

A refinaria da Indústria Petrolífera da Sérvia (NIS) está atualmente a funcionar em "circulação quente" - um modo de capacidade reduzida - e tem quatro dias até ao encerramento completo, a menos que a aprovação venha do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA, disse Vučić num discurso à nação.

"Levará 14 dias para reiniciar, mas, na realidade, será mais do que isso. Contem com 20 dias ou mais", disse ainda. "Isso significa que a refinaria não estará a funcionar até ao Ano Novo e mesmo depois disso."

Sistema bancário em risco

O presidente sérvio referiu as graves consequências que poderão advir do encerramento da refinaria, alertando para o facto de todo o sistema financeiro da Sérvia poder ser afetado.

"O Banco Nacional da Sérvia recebeu um aviso, tal como todos os bancos comerciais que fazem negócios com a Indústria Petrolífera da Sérvia, de que podem ficar sujeitos a sanções", indicou Vučić. "Isto significa que estamos a colocar em risco os nossos bancos comerciais e o nosso banco central."

Alertou ainda que isso poderia levar à "suspensão completa das transações e serviços de pagamento para a população, à paralisação dos serviços de pagamento com cartão, à cessação da emissão de empréstimos e tudo mais".

Entretanto, o Banco Nacional da Sérvia anunciou que irá suspender as transações de pagamento com a NIS se a empresa não obtiver uma licença comercial dentro do prazo, afirmando que tal é necessário para proteger "a estabilidade do sistema financeiro nacional".

Vučić referiu ainda que a Sérvia teve o direito de preferência na compra da NIS por quatro vezes desde 2022, mas nunca o exerceu, permitindo que os proprietários russos vendessem a outras entidades russas.

"Queríamos mostrar respeito ao lado russo, porque não consideramos as sanções um instrumento justo no comércio internacional", disse também.

A propriedade da empresa mudou três vezes só em 2025 - em fevereiro, maio e setembro - à medida que os proprietários russos tentavam adaptar-se às sanções enquanto continuavam a operar.

Garantia pessoal dada aos EUA

Vučić revelou que forneceu garantias pessoais às autoridades dos EUA em relação ao cumprimento das sanções, depois de estas terem solicitado garantias adicionais à Sérvia.

"Os norte-americanos pediram-me que desse a minha palavra publicamente, e eu dei", afirmou Vučić, apesar de estimar que a licença só teria 40% de hipóteses de ser concedida.

Vučić rejeitou os apelos à nacionalização da refinaria numa sessão governamental na segunda-feira, dizendo que a Sérvia precisa de dar tempo aos parceiros dos Emirados Árabes Unidos e da Hungria que estão a negociar com os proprietários russos.

Vučić apelou diretamente às autoridades norte-americanas para que concedessem a licença.

"Se permitiram que o setor bancário russo financiasse centrais nucleares através do OFAC [Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA], mas não nos concedem uma licença, então pensem se estão a ser justos com a Sérvia", acrescentou.

Vučić explicou que a NIS começou a usar reservas operacionais, a maioria das quais será consumida até ao final da semana.

Observou também que as sanções operacionais sobre a empresa só foram introduzidas no dia 9 de outubro, com a notificação formal das mudanças de propriedade exigidas a ter ocorrido há apenas duas semanas.

"Atualmente, já não se trata apenas da posição da Sérvia - depende também das posições de outros que se opõem e que estão a entrar em conflito no cenário internacional", disse Vučić. "A nossa posição está a tornar-se cada vez mais difícil."

A crise segue-se ao colapso das negociações com a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), que tinha surgido como um potencial comprador capaz de satisfazer os requisitos de Washington e, ao mesmo tempo, compensar Moscovo.

No entanto, o acordo terá estagnado nas últimas semanas, deixando Belgrado com opções limitadas.

No sábado, os EUA deram aos proprietários da NIS três meses para encontrar um comprador, mas Vučić avisou que a refinaria não pode esperar tanto tempo sem abastecimento de crude.

Vučić afirmou que, na sessão de segunda-feira, o governo de Belgrado adotou por unanimidade a sua proposta para dar ao lado russo um prazo de 50 dias para encontrar um novo proprietário para a NIS.

Se tal não acontecer, Belgrado irá, após o termo do prazo, introduzir a sua própria gestão na NIS e oferecer ao lado russo o preço mais elevado possível pela empresa.

Partilhar Comentários

