EUA recusam licença de exploração a refinaria de petróleo russa na Sérvia

A Sérvia não conseguiu obter uma licença de operação dos Estados Unidos para a sua refinaria de petróleo de propriedade russa, forçando a instalação a interromper as operações e ameaçando o fornecimento de combustível do país, disse o presidente Aleksandar Vučić na segunda-feira.

Os Estados Unidos rejeitaram o pedido da Sérvia para continuar a fornecer petróleo bruto à refinaria de Pančevo, enquanto os proprietários russos procuram compradores para a sua participação maioritária na Indústria Petrolífera da Sérvia (NIS), indicou Vučić.

"Esperávamos obter uma licença do governo dos EUA para continuar a fornecer petróleo à nossa refinaria em Pančevo. Não recebemos uma decisão positiva", disse Vučić. "Não estou apenas desapontado, mas também surpreso, porque não vejo o que eles ganharam com isso."

A Rússia não quer vender o NIS, referiu o presidente sérvio, acrescentando que a questão diz respeito à política e não ao dinheiro. A Rússia não quer vender os SNI", disse o presidente sérvio, acrescentando que a questão é sobre política e não dinheiro. "É um direito deles, são os proprietários", apontou Vučić.

O ministro da Energia da Sérvia, Dubravka Đedović Handanović, vai informar a NIS de que a refinaria deve cessar as operações, indicou Vučić. A instalação perde 370.000 euros por dia ao funcionar sob as restrições atuais.

A Sérvia deu permissão à NIS para fechar a refinaria 54 dias após a entrada em vigor das sanções dos EUA.

O Banco Nacional da Sérvia e os bancos comerciais podem enfrentar sanções secundárias dos EUA por realizar transações com a NIS, alertou Vučić.

"Isso seria uma catástrofe para a nossa classificação de investimento e para tudo o resto", disse ainda. "Sempre que o sistema de pagamentos é interrompido, isso cria enormes problemas para a empresa."

A crise vai para além da NIS e ameaça toda a economia da Sérvia, destacou Vučić. Depois de 13 de dezembro, nem a NIS nem a Lukoil podem receber reservas estratégicas de combustível do governo, o que significa que as sanções se aplicariam efetivamente a toda a Sérvia.

A Sérvia fornecerá derivados de combustível a todos os pontos de venda, exceto os pertencentes à NIS, disse o presidente.

Reservas de combustível suficientes até ao final de janeiro

A Sérvia tem reservas suficientes de combustível, mas enfrenta desafios logísticos, mencionou Vučić. Os fornecimentos incluem 53.900 toneladas de gasóleo em reservas operacionais em Pančevo, Kovin e Požega, mais 150.000 toneladas em reservas obrigatórias - totalizando mais de 200.000 toneladas de gasóleo.

O governo encomendou mais 29 mil toneladas de gasóleo, 20 mil toneladas de gasóleo, 5 mil toneladas de querosene e 38 mil toneladas de gasolina, explicou também.

"Não haverá problemas com este fornecimento até ao final de janeiro, independentemente da quantidade que consumirmos", referiu Vučić. Os abastecimentos de gasolina e mazute também são adequados.

Os custos de transporte aumentarão, uma vez que os petroleiros terão de viajar para locais alternativos, incluindo Ledince e Smederevo, disse o presidente sérvio.

O oleoduto JANAF da Croácia bloqueou as importações de petróleo destinadas às reservas sérvias, em vez de encaminhá-lo à refinaria, alegando que duvidavam que o petróleo fosse para armazenamento, disse Vučić.

"Eles rejeitaram-no porque querem sinalizar que não é apenas a NIS que está sob sanções, mas toda a Sérvia, a menos que os americanos digam o contrário", concluiu.

Prazo para contrato de gás termina na sexta-feira

A Sérvia ainda não garantiu um contrato de gás e irá abastecer-se de fontes alternativas se não houver acordo até sexta-feira, disse Vučić.

O governo deu à Rússia até 15 de janeiro para vender a NIS, após o que "o Estado da Sérvia intervirá", embora Vučić não tenha especificado quais medidas a Sérvia tomará.

"Por agora, só a Sérvia sofre; como é que as coisas vão evoluir, veremos", concluiu.

As sanções dos EUA contra a NIS entraram em vigor a 9 de outubro, após vários atrasos. A Gazprom Neft detém 44,9% da NIS e a Gazprom detém 11,3%, enquanto a Sérvia detém 29,9%.

A empresa emprega cerca de 13.500 pessoas e explora mais de 400 estações de serviço na Sérvia e aproximadamente 80 na Bósnia, na Bulgária e na Roménia.